幾內亞禍不單行 除了新冠肺炎 又爆伊波拉

顯微鏡下的伊波拉病毒。(美聯社)

西非國家幾內亞爆發伊波拉疫情 ，18位確診者中4人不治，周邊6國在對抗新冠肺炎的同時，無法準備伊波拉病毒疫苗 。國際移民 組織呼籲全球募款防堵伊波拉病毒再度大爆發。

世界衛生組織（WHO）駐幾內亞（Guinea）代表基佘保（George Alfred Ki-Zerbo）5日在視訊會議中指出，截至目前為止已有18宗伊波拉病毒（Ebola）確診病例，其中4例不治身亡。

在這波新的疫情中，已有1604人接種伊波拉疫苗。這是2013至2016年以來伊波拉病毒首次死灰復燃，在當時是世界上最嚴重的疫情，曾經造成1萬1300餘人死亡。該病毒藉由體液傳播，引起患者嚴重的嘔吐與腹瀉。

世界衛生組織區域緊急事務主任古耶（Abdou Salam Gueye）則在會議中表示，對於幾內亞附近6個國家，包括塞內加爾（Senegal）、馬利（Mali）、象牙海岸（Ivory Coast）、幾內亞比索共和國（Guinea-Bissau）、獅子山共和國（Sierra Leone）以及賴比瑞亞（Liberia）所進行的評估報告顯示，在任何情況下這些國家都沒有足夠的伊波拉疫苗可以準備接種工作。但是他們願意跨境合作一起控制疫情蔓延。

半島電視台（Al Jazeera）昨天報導，伊波拉病毒疫苗也如同某些2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗一樣，需要超級冷藏設備，為後勤部門帶來挑戰。幾內亞於本周接受了中國所捐贈的新冠病毒疫苗。

報導引述國際移民組織（International Organization for Migration，IOM）4日一份申明稿表示，呼籲全球募集800萬美元防堵伊波拉病毒捲土重來。

國際移民組織幾內亞負責人狄亞士（Maximilian Diaz）在視訊會議上說：「我們曾經目睹由於公共衛生事件反應遲緩可能帶給社區與社會的嚴重打擊。我們必須支持幾內亞人民，迅速採取行動防堵伊波拉病毒再度爆發。」