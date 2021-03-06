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日商推「手臂以上正式」睡衣西裝 意外熱銷

編譯王巧文／綜合外電
Whatever為視訊會議設計的睡衣西裝。（圖／取自Whatever公司網站）
Whatever為視訊會議設計的睡衣西裝。（圖／取自Whatever公司網站）

新冠疫情迫使人們在家工作，不少民眾在家想穿舒適的休閒服，卻為了要開視訊會議而套上正裝。為解決這種困擾，日本服裝業推出「只有手臂以上正式」的多用式居家辦公服，讓人可在家當睡衣穿，也能在外出或視訊開會時顯得體面。

華爾街日報報導，日本跨領域創意公司Whatever近日設計出一款「居家辦公睡衣」（WFH Jammies），這款衣服專門為視訊會議設計，結合襯衫和家居服，只有在視訊時會入鏡的領口、胸口到手肘以上是襯衫材質，其餘部分是運動休閒服，預計很快將以95美元的價格問世。

日本服裝業推出只有手臂以上正式的居家辦公睡衣。（圖／取自Whatever公司網站...
日本服裝業推出只有手臂以上正式的居家辦公睡衣。（圖／取自Whatever公司網站）

過去一年來，疫情已模糊了職場跟休閒場域的界線，居家辦公模式使人們發展出奇特的穿搭習慣，例如耳環配上室內拖鞋、白領襯衫搭運動褲。而在職場氛圍嚴肅古板的日本，找出能穿得舒適又不失正式感的方法極為重要。

日本服裝業推出只有手臂以上正式的居家辦公睡衣。（圖／取自Whatever公司網站...
日本服裝業推出只有手臂以上正式的居家辦公睡衣。（圖／取自Whatever公司網站）

日本平價西裝零售品牌青木（Aoki）已推出一款「睡衣西裝」，這款套裝包含外套、上衣和長褲，以柔軟的針織布料製成，在視訊影像內看起來是西裝外套和高領毛衣，以肉眼近看，褲子上也有純粹用來裝飾的拉鍊等表面細節，且不必像西裝一樣特別打理，可直接水洗。青木表示，這款三件式套裝總售價約135美元，去年12月在旗下數百家門市展售以來持續熱銷。

快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）也搶搭這股趨勢，在東京銀座的旗艦店展售可穿出門的睡衣款服飾。

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