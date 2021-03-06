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哈利梅根登脫口秀 明吐王室怨氣

編譯莊蕙嘉／綜合報導
英國王室大戲。製表／莊蕙嘉
英國王室大戲。製表／莊蕙嘉

英國王室大戲高潮迭起，哈利王子和妻子梅根上月宣布永久脫離王室後，夫婦接受美國脫口秀天后歐普拉的專訪，將於美東時間7日晚間8時播出，全盤道出兩人決定脫離王室控制及媒體霸凌的心路歷程，王室也將再一次面臨難堪的撕裂。

華爾街日報報導，歐普拉訪問哈利夫婦的這一集節目，播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）付給歐普拉的製作公司授權費高達700萬至900萬美元。

每日郵報報導，女王伊麗莎白二世並未收到相關單位事前提供完整節目內容，因此王室高級成員及官員只能守在電視前，觀看哈利夫婦的受訪內容後，再決定如何回應。

根據已公開的幾段預告，哈利談到母親黛安娜王妃被狗仔追逐到賠上一命的過往，恐懼歷史將在自己身上重演。

在另一個片段中，歐普拉問梅根，對於王室即將聽到她在此處吐露真相作何感想，梅根回答：「我不知道經過這些時間，在『公司』對我們作出的各種不實指控後，如何還能期待我們保持沉默。」

梅根用「公司」（the firm）指稱王室，在英國，這種用法同時有具好感或貶諷的極端意味。

哈利王子和梅根2018年5月在溫莎堡結婚，被視為繼胞兄威廉與凱特結婚後的王室最大喜事，並且梅根的非裔血統，也被認為是向來作風保守的英國王室展現多元包容的進步之舉。

不過婚後沒多久，關於梅根的負面報導就不斷出籠，其中不乏具種族歧視意味的攻擊，即使在長子亞契出生後仍未改善。哈利夫婦去年1月宣布，將退出王室高級成員，之後更移居美國洛杉磯。

哈利夫婦和王室的關係上個月出現雲霄飛車般的發展。先是夫婦倆14日宣布喜懷第二胎，15日CBS發表兩人接受歐普拉專訪，翌日哈利祖父菲立普親王住院，白金漢宮19日證實兩人向女王表示將離開王室。

哈利 梅根 歐普拉

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