福島核廢水何解 日相菅義偉：適當時機決定方針

日本首相菅義偉。 路透

日本 311大地震 （東日本大震災）即將屆滿10週年，首相菅義偉 今天走訪福島縣災區，談到每天不斷增加的福島第一核電廠「核廢水」時說，將在適當時機決定處理方針。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉今天前往福島縣災區視察，表達政府未來也將負起責任致力重建的決心。

他上午前往設置在浪江町沿海地區的罹難者慰靈碑獻花默禱，之後再前往使用可再生能源、去年起正式運轉的全球最大規模氫能製造設施，並跟福島第一核電廠核子事故後回鄉或遷居至此的民眾座談。

有關如何處理福島第一核電廠在核子事故後持續產生的含氚核廢水，菅義偉說，在儲水槽持續增加壓縮腹地空間的情況下，不該一直不做決定往後拖延，「政府會在適當的時機負責任做出處理方針」，但並沒有明確說明時間表。

日本經濟新聞報導，有關目前原則上禁止進入的回鄉困難區域，菅義偉說，未來全面解除限制的想法並無改變。

為了讓核子反應爐內熔融核燃料保持在穩定狀態，必須持續注水冷卻，這些冷卻水加上流進反應爐的地下水及雨水等，就形成含有超高濃度放射性物質的「污染水」，每天以140公噸的速度持續增加。

這些「污染水」透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質，最後變成「核廢水」。

這種含有氚的核廢水日積月累，被貯藏在核電廠腹地內，到目前已有1061座儲水槽，預料2022年秋天就將全滿。

日本政府認為，正常運轉的核電廠也會排放一定數量的氚，所以傾向以核廢水排放入海作為主軸進行協調。不過，由於無法保證核廢水能完全去除氚以外的放射性物質，讓日本漁業相關人士堅決反對，日本政府因此遲遲無法做出最後決定。