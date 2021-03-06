我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾2889萬 5549萬人打第1劑疫苗

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

改寫教科書！澳洲科學家發現地球內地核裡還有更深一層

編譯徐榆涵／即時報導
洲科學家發現地球內地核裡還有更深一層結構。圖╱GettyImages
洲科學家發現地球內地核裡還有更深一層結構。圖╱GettyImages

長期以來，地球科學教科書中總是說，地球內部結構從外到內一共有四層，分別是地殼、地函、外地核和內地核，但澳洲最新研究發現，位在地球中心的內地核裡，還有一個第五層「最內層核心」（Innermost core），或許是時候改寫教科書了。

英國每日郵報報導，儘管科學家早在十多年前就懷疑地球內部可能存在第五層結構，但事實證明這幾乎無法探測到。澳洲國立大學地質學家創建一種搜尋演算法，可以檢視數千種地球內核模型。

研究人員利用國際地震中心所捕捉到的地震波在地球內部傳播的傳播時間數據，接著使用新演算法對數據進行搜索，以發現地球核心最內部結構變化的證據。

研究發現，地球內核中鐵的結構發生改變，這代表距離地球中心約650公里處存在一條新的邊界線。雖然發現鐵結構的這些細微變化是極為困難的一個過程，但它們能夠證明地球歷史上兩個獨立的冷卻事件。這代表距今45億年前、地球演化最一開始的時候，發生了戲劇性且至今仍未知的事件。

研究第一作者斯蒂芬森（Joanne Stephenson）表示，「這很令人興奮，這可能代表我們必須改寫教科書了！」。她說，此一重大事件的細節仍是個謎，但是在地球核心知識這塊未完成的拼圖上，又補上了重要一塊。

澳洲 地震 英國

上一則

歷史性一刻！天主教教宗會晤伊拉克什葉派精神領袖

下一則

歷史性一刻！天主教教宗會晤伊拉克什葉派精神領袖

延伸閱讀

改寫教科書！澳洲科學家發現地球內地核裡還有更深一層

改寫教科書！澳洲科學家發現地球內地核裡還有更深一層
開歐盟第一槍！義大利阻擋牛津疫苗出口澳洲

開歐盟第一槍！義大利阻擋牛津疫苗出口澳洲
不怕運費貴 台灣2噸鳳梨銷澳洲

不怕運費貴 台灣2噸鳳梨銷澳洲
遭到「人權投訴」 澳洲暫時停播CGTN、CCTV節目

遭到「人權投訴」 澳洲暫時停播CGTN、CCTV節目

熱門新聞

威廉（左起）、哈利、梅根與凱特，固然在某些事上立場不同，卻還沒有撕破臉。圖／路透資料照片

梅根「洗腦」哈利？威廉、凱特對歐普拉的訪問緊張害怕

2021-02-26 10:56
貨船太陽神光芒號（MV Helios Ray）。（取材自marinetraffic.com）

時機敏感！拜登下令空襲親伊朗團體後 以色列船爆炸

2021-02-26 22:29
德國，醫護人員從盒中取出一瓶阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠疫苗。(美聯社)

研究：一劑輝瑞或AZ疫苗 有助預防高齡長者住院

2021-03-03 11:12
白色戀人是北海道石屋製菓公司的招牌商品。聯合報系資料照片

為疫情妥協！白色戀人原僅在北海道販售 將在美中開賣

2021-03-01 06:27
儘管疫情不見好轉，巴西總統波索納洛又語出驚人，要全民停止抱怨。路透

巴西染疫死亡人數再創新高！總統又狂言：別再抱怨了

2021-03-05 14:54
歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）。Getty Images

法媒揭露中國觸角伸進校園 止血影片慘被砲轟

2021-03-02 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300

參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說
趙婷「無依之地」中文海報被撤下 只因她說過這句話

趙婷「無依之地」中文海報被撤下 只因她說過這句話