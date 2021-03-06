改寫教科書！澳洲科學家發現地球內地核裡還有更深一層

洲科學家發現地球內地核裡還有更深一層結構。圖╱GettyImages

長期以來，地球科學教科書中總是說，地球內部結構從外到內一共有四層，分別是地殼、地函、外地核和內地核，但澳洲 最新研究發現，位在地球中心的內地核裡，還有一個第五層「最內層核心」（Innermost core），或許是時候改寫教科書了。

英國 每日郵報報導，儘管科學家早在十多年前就懷疑地球內部可能存在第五層結構，但事實證明這幾乎無法探測到。澳洲國立大學地質學家創建一種搜尋演算法，可以檢視數千種地球內核模型。

研究人員利用國際地震 中心所捕捉到的地震波在地球內部傳播的傳播時間數據，接著使用新演算法對數據進行搜索，以發現地球核心最內部結構變化的證據。

研究發現，地球內核中鐵的結構發生改變，這代表距離地球中心約650公里處存在一條新的邊界線。雖然發現鐵結構的這些細微變化是極為困難的一個過程，但它們能夠證明地球歷史上兩個獨立的冷卻事件。這代表距今45億年前、地球演化最一開始的時候，發生了戲劇性且至今仍未知的事件。

研究第一作者斯蒂芬森（Joanne Stephenson）表示，「這很令人興奮，這可能代表我們必須改寫教科書了！」。她說，此一重大事件的細節仍是個謎，但是在地球核心知識這塊未完成的拼圖上，又補上了重要一塊。