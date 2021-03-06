組委會主席否認停辦東奧 但未排除閉門賽事

東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子，否認東奧將取消或再度延期，但仍不排除閉門競賽的形式。新華社

日本東京奧運 預訂7月登場，儘管包括東京都在內的首都圈疫情 仍未平息，東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子，否認東奧將取消或再度延期，但仍不排除閉門競賽的形式。

橋本聖子5日接受日本北海道新聞專訪，談到受2019冠狀病毒疾病疫情影響，東奧開放進場觀眾上限人數時說，會針對所有狀況進行因應，並沒有否定不開放觀眾進場的「無觀眾比賽」。

橋本過去擔任日本東奧暨帕運擔當大臣時的立場是主張開放觀眾入場，但目前強調需關注疫情發展慎重判斷。

至於東奧能否如期舉辦，橋本說「2020年7月國際奧林匹克委員會（IOC）大會上已決定」，否定東奧取消或再度延期。

日本報知體育報導，橋本昨天在東京都的一場記者會談到東奧舉辦時說「如果不能讓日本全體民眾都感到安心的話，要舉辦有困難」。

由於日本政府已決定延長包括東京都在內的首都圈1都3縣「緊急事態宣言」2週，以致仍難化解外界對東奧能否如期登場的疑慮。

日本週刊文春網路版今天報導，對東奧及帕運是否應該舉辦，從1月25日到2月25日進行民調，共有1590人回覆。

結果顯示，高達63.1%的受訪者認為「應該取消」；認為應該「再度延期」的受訪者約24.5%，應該取消及再度延期的比率加總高達87.6%；只有9.4%受訪者認為「應如期在2021年7月舉辦」。

另外，朝日新聞報導，在疫情現狀一直對東奧如期舉辦不表贊同的島根縣知事丸山達也，已在5日請辭島根縣體育協會主席一職。

丸山說他已表明將檢討取消聖火傳遞進入島根縣，對協會及相關人士造成非常大的困擾，所以決定請辭主席。

島根縣體育協會表示，丸山是在2019年6月就任知事後，接下協會主席一職；丸山今年2月26日因為「個人因素」，以書面方式向協會表達辭意，後經協會內相關程序後同意。

島根縣體育協會主席慣例由島根縣知事擔任，像這次縣知事仍在任卻請辭主席的情況，協會方面表示，「確屬罕見，至今應無前例」。