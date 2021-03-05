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歐盟救觀光 要推「疫苗護照」 世衛為什麼反對？

中央社／柏林5日專電
接種後有傳播病毒可能，世衛反對歐盟推疫苗護照。(Getty Images)
接種後有傳播病毒可能，世衛反對歐盟推疫苗護照。(Getty Images)

歐盟為重振受重挫的觀光業，計畫在夏天來臨前推行「疫苗護照」，方便接種過的民眾度假，不過世衛以接種不代表不會傳染他人為由反對。

位於地中海的希臘和以阿爾卑斯山美景聞名的奧地利等歐洲國家，為重振受2019冠狀病毒疾病疫情重創的觀光業，最近極力宣傳疫苗護照的好處，並成功說服歐盟在今年夏天來臨前實施疫苗護照、也就是接種證明。

世界衛生組織（WHO）歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）今天接受德國「世界報」（Die Welt）訪問時表示，可以理解各國政府面對的政治現實，不過世衛運作的基礎是科學，世衛對疫苗護照有疑慮，不建議推動。

他指出，目前還不清楚接種後免疫力能持續多久，況且接種確實可防止重病出現，但不一定能阻止將病毒傳染給其他人。

最近歐洲新增的染疫人數又增加，許多國家出現第3波疫情，克魯格研判今年仍是疫情延燒的一年，但不論從治療或疫苗來看，現在抗疫的工具比去年多很多，他預估疫情可望在2022年年初過去。

歐盟成員國領袖2月26日在峰會上對實施疫苗護照達成共識，不過各國對這份文件的效力仍意見不一，德國認為接種過的人有傳播病毒的風險，反對疫苗護照持有者享受特殊的通關待遇。

疫苗 疫情 世衛

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