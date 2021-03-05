聯合國擬制裁緬甸 軍頭嗆：習慣了沒在怕

仰光的醫護人員與學生5日在街頭抗議軍事政變，地上是軍頭敏昂萊的肖像組圖，全部被打叉。Getty Images

英國泰晤士報報導，國際間對於緬甸 安全部隊殺害手無寸鐵民主示威者，包括孩童的憤怒日益增長。但緬甸軍政府竟告訴聯合國 ，他們已習慣外交孤立和制裁，這些措施根本沒用。聯合國安理會5日開會討論緬甸局勢，有常任理事國中、俄當靠山，緬甸軍政府似乎有恃無恐。

聯合國緬甸事務特使柏其納警告緬甸武裝部隊副司令索溫，聯合國安理會可能採取「重大、強烈措施」。她說，索溫竟回答，「我們習慣被制裁，也生存下來了」。柏其納又說：「當我也警告他們將被外交孤立時，答覆是，『我們必須學會和很少朋友同行』。」

這些言論將使國際間對於緬甸政變更失望。緬甸軍政府無視外國政府返還翁山蘇姬政權和避免暴力鎮壓的訴求。自2月28日以來，已有超過50位民眾被軍警實彈射殺。

緬甸派駐聯合國大使覺莫敦上周訴請聯合國大會，「動用任何必要手段」致力恢復緬甸民主，之後遭軍政府開除。軍政府改派覺莫敦副手丁貌奈接替，但丁貌奈提出辭呈，還說覺莫敦才是緬甸的聯合國常駐代表。一場在聯合國的衝突得以避免。

華府也不清楚緬甸駐美大使館是否依然代表軍政府。緬甸1名外交官已辭職，其他至少3名外交官表示，他們有加入緬甸公民不服從運動。

美國 4日晚間對緬甸軍政府祭出新制裁，這將影響軍政府控制的兩間企業。美國商務部4日表示：「美國政府將持續約束緬甸政變兇手。」

然而，由於這些實體並非主要進口商，新制裁的影響預計有限。美國商務部前副部長芮恩希表示：「追擊緬甸軍頭金融資產將產生較大影響。」

緬甸軍方在2月1日奪取政權後，企圖挪走存放在紐約聯邦準備銀行約10億美元，美國官方已凍結這筆資金。