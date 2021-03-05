我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔背景吳修銘 出任拜登科技與競爭政策特助

巴西染疫死亡人數創新高！總統：別再抱怨

聯合國擬制裁緬甸 軍頭嗆：習慣了沒在怕

編譯羅方妤／報導
仰光的醫護人員與學生5日在街頭抗議軍事政變，地上是軍頭敏昂萊的肖像組圖，全部被打叉。Getty Images
仰光的醫護人員與學生5日在街頭抗議軍事政變，地上是軍頭敏昂萊的肖像組圖，全部被打叉。Getty Images

英國泰晤士報報導，國際間對於緬甸安全部隊殺害手無寸鐵民主示威者，包括孩童的憤怒日益增長。但緬甸軍政府竟告訴聯合國，他們已習慣外交孤立和制裁，這些措施根本沒用。聯合國安理會5日開會討論緬甸局勢，有常任理事國中、俄當靠山，緬甸軍政府似乎有恃無恐。

聯合國緬甸事務特使柏其納警告緬甸武裝部隊副司令索溫，聯合國安理會可能採取「重大、強烈措施」。她說，索溫竟回答，「我們習慣被制裁，也生存下來了」。柏其納又說：「當我也警告他們將被外交孤立時，答覆是，『我們必須學會和很少朋友同行』。」

這些言論將使國際間對於緬甸政變更失望。緬甸軍政府無視外國政府返還翁山蘇姬政權和避免暴力鎮壓的訴求。自2月28日以來，已有超過50位民眾被軍警實彈射殺。

緬甸派駐聯合國大使覺莫敦上周訴請聯合國大會，「動用任何必要手段」致力恢復緬甸民主，之後遭軍政府開除。軍政府改派覺莫敦副手丁貌奈接替，但丁貌奈提出辭呈，還說覺莫敦才是緬甸的聯合國常駐代表。一場在聯合國的衝突得以避免。

華府也不清楚緬甸駐美大使館是否依然代表軍政府。緬甸1名外交官已辭職，其他至少3名外交官表示，他們有加入緬甸公民不服從運動。

美國4日晚間對緬甸軍政府祭出新制裁，這將影響軍政府控制的兩間企業。美國商務部4日表示：「美國政府將持續約束緬甸政變兇手。」

然而，由於這些實體並非主要進口商，新制裁的影響預計有限。美國商務部前副部長芮恩希表示：「追擊緬甸軍頭金融資產將產生較大影響。」

緬甸軍方在2月1日奪取政權後，企圖挪走存放在紐約聯邦準備銀行約10億美元，美國官方已凍結這筆資金。

緬甸 聯合國 美國

上一則

加入義大利行列！法衛生部：可能會阻止AZ疫苗出貨海外

下一則

英國女王夫婿成功治療心臟宿疾 再次轉院療養

延伸閱讀

緬甸軍頭：已習慣制裁 軍警恐嚇：我會朝你臉上開槍

緬甸軍頭：已習慣制裁 軍警恐嚇：我會朝你臉上開槍
緬甸軍警TikTok恐嚇民眾：我會開槍打死看到的人

緬甸軍警TikTok恐嚇民眾：我會開槍打死看到的人
緬甸軍警TikTok恐嚇民眾：我會開槍打死看到的人

緬甸軍警TikTok恐嚇民眾：我會開槍打死看到的人
緬甸軍警又開槍！20傷3命危 記者在家遭突襲逮捕

緬甸軍警又開槍！20傷3命危 記者在家遭突襲逮捕

熱門新聞

威廉（左起）、哈利、梅根與凱特，固然在某些事上立場不同，卻還沒有撕破臉。圖／路透資料照片

梅根「洗腦」哈利？威廉、凱特對歐普拉的訪問緊張害怕

2021-02-26 10:56
貨船太陽神光芒號（MV Helios Ray）。（取材自marinetraffic.com）

時機敏感！拜登下令空襲親伊朗團體後 以色列船爆炸

2021-02-26 22:29
德國，醫護人員從盒中取出一瓶阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠疫苗。(美聯社)

研究：一劑輝瑞或AZ疫苗 有助預防高齡長者住院

2021-03-03 11:12
白色戀人是北海道石屋製菓公司的招牌商品。聯合報系資料照片

為疫情妥協！白色戀人原僅在北海道販售 將在美中開賣

2021-03-01 06:27
歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）。Getty Images

法媒揭露中國觸角伸進校園 止血影片慘被砲轟

2021-03-02 12:10
59歲的Rashmi Sahijwala加入了印度新興經濟模式-雲端廚房(Cloud Kitchens)。Getty Images

疫後時代新興行業 亞洲雲端廚房夯

2021-02-28 10:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元

第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元