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杜拜公主生死不明 UN：阿聯尚未證明她還活著

中央社日內瓦5日綜合外電報導
圖為杜拜公主拉蒂法（Sheikha Latifa）。美聯社
圖為杜拜公主拉蒂法（Sheikha Latifa）。美聯社

聯合國（UN）2周前要求阿拉伯聯合大公國證明杜拜公主拉蒂法（Sheikha Latifa）還活著，但聯合國今天表示，尚未收到阿聯提供的證據。

英國廣播公司（BBC）曾播出一段拉蒂法拍攝的影片，她在片中表示自己遭到囚禁，同時擔憂性命不保。聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）隨後要求阿聯提供拉蒂法還活著的證明。

杜拜是阿聯7個大公國之一，拉蒂法的父親為身兼杜拜領導人、阿聯副總統和總理的穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum）。

35歲的拉蒂法2018年3月試圖逃離阿聯失敗後，一直沒有公開露面。

聯合國人權事務高級專員公署發言人柯維爾（Rupert Colville）今天告訴記者：「我們已和阿聯政府派駐日內瓦此地的代表商討此事，但未獲得任何可以通報的特定進展。」

被問及是否已收到公主在世的證明時，柯維爾回答：「還沒。」

BBC指公司播出的影片，拍攝時間約為拉蒂法被捉回杜拜1年後。片中的拉蒂法蜷縮在角落，表示自己身處浴室。

BBC報導，拉蒂法的友人對於沒再收到她的秘密訊息表達憂心，BBC於是播出這段未註明日期的影片。

杜拜王室上月發布聲明，堅稱拉蒂法仍「在家接受照料」。

拉蒂法 聯合國 杜拜公主

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