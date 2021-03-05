研究示警英國大學過度依賴中國 籲改善監督機制

根據最新研究，英國 大學在許多高影響力的科學和技術類主題中，有逾1/5的研究與中國 合作。研究人員呼籲英國「緊急」改善監督機制，密切關注與專制政權的學術聯繫。

前英國大學與科學國務大臣喬‧強生（Jo Johnson ）主導的這份報告，首度全面評估英中研究合作。研究者計算了兩國學者合寫的論文數量。

根據「金融時報」（Financial Times）檢視的報告草稿，兩國攜手研究與中國學生數量快速成長，已構成對英中合夥的「策略依賴」，使英國大學暴露於財務依賴、智慧財產遭竊、被經濟競爭對手利用等「未被充分了解」的風險中。

首相強生（Boris Johnson）的胞弟喬‧強生雖讚揚英國推動與「傑出」科學家合作，使英中學者得以攜手，但他說這類夥伴關係也帶來風險。

喬‧強生表示：「這樣的整合程度，使得與中國脫鉤的任何想法都難以實現。」

「英國急需為這種重要關係制定架構，好讓英國禁得起地緣政治趨於緊張的局面。」

根據這份報告，英中研究人員合寫的學術文章總數，在2000年一年為750篇，占英國產量1%；到了2019年已增至1萬6267篇，占英國產量11%。

如今在至少20個主題中，逾1/5的高影響力研究都是跟中國合作，而且很多是科學與技術類主題。在自動化、電信、材料科學等高度敏感的領域，逾3成研究報告為英中合作成果。

目前英國最大研究合作國為美國 ，19%的英國研究與美國人合著。中國雖落後美國，但中國的高教支出狀況代表它在2022年前將超越美國，成為全球龍頭研發投資國。

喬‧強生也說，中國高等教育熱門度高，若中國和其他國際學生選擇在當地就讀而非赴英，也可能對英國構成財務風險。

喬‧強生表示，目前對中國的高教輸出是英國最大單一服務業出口項目。2019年，接收中國全職學生的淨值約37億英鎊（約新台幣1432億元），且英國的非歐盟（EU）學生裡有35%是中國人。

英國前首相卡麥隆（David Cameron）政府曾鼓勵與中國密切合作，如今雙方關係趨於緊繃，使兩國學術關係強化帶來的風險備受關注。

智庫Civitas上月已警告，英國重要研究型大學與中國軍方有關機構的關係變緊密。英國政府也說會加強對海外研究員的安全檢查，並警告國家安全面臨「嚴重威脅」。