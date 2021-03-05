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極度不滿女兒交往的對象 印度狠父將她斬首後提頭上街

編譯周辰陽／即時報導
印度日前發生一名父親極度不滿17歲女兒交往的對象，竟持銳器將她斬首，隨後提著頭顱上街，震驚不已的目擊者趕緊報警。示意圖／Ingimage
印度日前發生一名父親極度不滿17歲女兒交往的對象，竟持銳器將她斬首，隨後提著頭顱上街，震驚不已的目擊者趕緊報警。示意圖／Ingimage

印度日前發生一名父親極度不滿17歲女兒交往的對象，竟持銳器將她斬首，隨後提著頭顱上街，震驚不已的目擊者趕緊報警。

新德里電視台（NDTV）4日報導，此事發生在北方邦哈爾多伊縣（Hardoi district）的一個村落。目擊者發現58歲男子庫馬爾（Sarvesh Kumar）走在村內的路上，同時還冷靜地提著一個人頭，嚇到趕緊報警。2位獲報前來處理的員警將庫馬爾攔下，同時用手機將駭人畫面錄下存證。

NDTV指出，面對員警詢問姓名、住址與手上頭顱是誰時，他都坦承不諱，更承認他對女兒與男友的關係感到不開心。庫馬爾說，「是我做的，沒有其他人了。我把門閂上後就動手了，身體就在房間裡」。

面對員警要求他把頭放下，然後坐在路邊時，庫馬爾沒有流露出一絲猶豫。員警隨後把人帶回警局，並且將他逮捕羈押，並將庫馬爾女兒的遺體送去相驗。

有報導稱庫馬爾是執行榮譽殺人，本來就準備提著女兒的頭去警局，還稱他一找到女兒的男友，也會動手殺死他。派駐邦哈爾多伊縣的辛格警官（Kapil Deo Singh）則表示，警方有注意到員警沒有妥善處理被害人的頭顱，已將他停職處分。

印度北方邦發生一名父親極度不滿17歲女兒交往的對象，竟氣到持銳器將她斬首，隨後提...
印度北方邦發生一名父親極度不滿17歲女兒交往的對象，竟氣到持銳器將她斬首，隨後提著她的頭顱上街。畫面翻攝：Twitter/MombasaCGW

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