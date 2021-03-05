家務事壓力山大 英女王喜獲2隻新柯基紓壓

英國伊莉莎白二世女王與柯基犬合影資料畫面。(路透/Bang Showbiz)

英國伊莉莎白二世女王最近面對不少煩心的事情，先是王夫菲利浦親王住院動手術，孫子哈利 與孫媳梅根又鬧出重磅專訪與霸凌事件，所幸兩隻可愛的柯基犬已加入王室，讓女王的心情得以振作起來。

太陽報報導，女王飼養超過30隻狗，但2020年耶誕節 過後，身旁就只有一隻名為「糖果」的多基犬（dorgi）相伴。自內閣頒布居家避疫 令，女王與菲利浦親王就在溫莎堡隔離，隨著菲利浦親王住院，女王現在更是孤孤單單一個人。據信新來的柯基都是致贈給女王的禮物，讓她高興極了。

消息人士向太陽報透露，「無法想像女王一隻柯基都沒有，這就像倫敦塔沒有烏鴉一樣。牠們到女王身邊就只有幾周時間，但據說都很可愛，也把溫莎堡當成家了。菲利浦親王還在醫院時，據說兩隻柯基犬為溫莎堡帶來許多喧鬧聲與動力。」

自1944年的18歲生日獲贈柯基犬「蘇珊」後，女王身旁的每一隻柯基都是蘇珊的後代，新來的2隻柯基則首度打破這個慣例。消息人士並未披露2隻新柯基的性別與年齡，也沒有透露女王為牠們取的名字。

報導稱女王的最後一隻柯基「耳語」（Whisper）2018年過世，內部人士又見到她不再為多基犬配種後，就覺得女王絕不會再養其他寵物。有說法指出，女王害怕自己死後，她飼養的柯基會變得孤孤單單。

白金漢宮對此婉拒評論，王家傳記作者朱諾（Penny Junor）則表示，女王幾年前就決定她不再養狗，但柯基對她非常重要，更指過去幾年下來，柯基比其他人類還要更親近女王，「柯基極其忠誠可愛，絕不會讓她失望，當然也絕少趕著去洛杉磯接受專訪」。