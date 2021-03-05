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15年來首例！澳洲少年遭箱形水母螫傷 1周後不治

編譯張君堯／即時報導
澳洲一名17歲少年上月前往昆士蘭當地的海灘，意外被箱形水母螫到，雖送醫急救但一周後仍不治身亡，是15年來第一起箱形水母致死事件。(圖／Sciencemag.org)
澳洲一名17歲少年上月前往昆士蘭當地的海灘，意外被箱形水母螫到，雖送醫急救但一周後仍不治身亡，是15年來第一起箱形水母致死事件。(圖／Sciencemag.org)

澳洲一名17歲少年上月前往昆士蘭（Queensland）當地海灘，意外被箱形水母（Box Jellyfish）螫傷，儘管送醫急救但一周後仍不治身亡。

該少年上月22日在巴馬加（Bamaga）附近的帕特森角（Patterson Point）游泳，過程中不慎被箱形水母螫到，送醫急救後於本月1日宣告不治身亡，是15年來第一起箱形水母致死事件。昆士蘭警方4日也證實，正準備給驗屍官提交相關報告。

箱形水母以其身體形狀命名，其觸手上覆蓋著細小、裝有毒液的針刺，被稱為「刺絲囊」。國家海洋局（National Ocean Service）表示箱形水母約有50種，只有極少數有對人致命的毒液，其中包括俗稱「海黃蜂」的澳洲箱形水母（Chironex Fleckeri）。

澳洲箱形水母被視為毒性最強的海洋生物之一，體長可達直徑30公分、觸手更可達3公尺長。當局表示，被澳洲箱形水母螫到會產生迅速且極端的疼痛，足以構成生命威脅。自1880年代有紀錄以來，澳洲水域已至少有70例因箱形水母死亡事件，國外則有更多案例。

托雷斯海岬醫院（Torres and Cape Hospital）及北部醫療服務總監科茨（Marlow Coates）指出，這起死亡事件提醒在北部水域的泳客需採取「預防措施」，若未穿著專業潛水衣或防護裝備則不應下水。

澳洲 游泳

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