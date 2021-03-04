被控霸凌英王室員工 梅根：我才是被霸凌者

英國哈利王子（左起）與梅根接受名嘴歐普拉的訪問。（美聯社）

英國哈利 王子(Prince Harry)的妻子梅根 馬克爾(Meghan Markle)告訴美國名主持人歐普拉(Oprah Winfrey)，英國王室正造成關於他們夫妻的不實言論「不斷流傳」。

中央社引述法新社報導，已遷居美國的哈利夫婦和英國王室間的公開關係日益緊繃。梅根這番爆炸性的說法是對王室的最新抨擊。

來源：CBS

哈利和梅根接受歐普拉訪問的完整內容，預計7日在美國、8日在英國播出。但白金漢宮稍早才表示，他們正在調查王室家務人員聲稱梅根在婚後幾個月內霸凌他們的說法。

梅根則透過發言人發布聲明直接回應報導，文中寫道：「公爵夫人對於自身品格遭受這起最新攻擊感到傷心，尤其她自己一直以來是被霸凌的對象。」

專訪第二波預告片中，梅根對歐普拉說：「如果『公司』(The Firm)都已經扮演積極角色，讓關於我們的不實言論不斷流傳，我不知道他們怎麼還會預期，經過這麼長時間後我們仍會默不作聲。」「公司」是外界有時對英國王室的嘲諷稱呼。

梅根說：「如果（說出真相）伴隨失去一些東西的代價……我是說，我……有很多東西已經失去了」。

哈利夫婦去年宣布卸下王室職責，此後和英國王室逐漸分道揚鑣，但彼此間衝突越來越尖銳。今年稍早，兩人永久卸除王室職責的消息獲得證實；但哈利夫婦和王室各自都努力掌控關於雙方分手的說法和爭取大眾認同。

經常抱怨媒體侵擾的哈利，在美國哥倫比亞廣播公司(CBS)本周稍早播出的另一段歐普拉訪問中還說，他擔憂「歷史重演」，顯然指的是他的母親黛安娜王妃(Princess Diana)當年在狗仔攝影師糾纏追逐下，在巴黎街頭死於車禍的不幸事件。

梅根完整訪問將於3月7日美國CBS播出；英國獨立電視公司（ITV）則於3月8日轉播。CBS早前播出兩段預告，哈利將梅根和戴安娜王妃的待遇相提並論。