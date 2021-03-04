紐西蘭外海8.1 連續強震後 太平洋海嘯警報全區發布

紐西蘭克馬得群島外海5日發生規模8.1強震。（圖取自美國地質調查所網頁earthquake.usgs.gov）

紐西蘭克馬得群島（Kermadec Islands）外海今天發生規模8.1強震，再加上稍早前的兩場強震後，太平洋海嘯警報中心發布全區海嘯警報。

美國 地質調查所說，這場地震 發生於當地上午8時28分，距離紐西蘭海岸約1033公里。

稍早之前，相同地區也分別發生規模7.4與6.9的地震。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）指出，紐西蘭、東加王國、紐埃（Niue）、美屬薩摩亞（American Samoa）、薩摩亞、庫克 群島（Cook Islands）、斐濟、萬那杜、托克勞群（Tokelau）、沃里斯島（Wallis）及佛杜納（Fortuna）都可能出現危險的波浪。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）警告，在太平洋地區國家萬那杜和法屬新喀里多尼亞島（New Caledonia）可能會有高達3公尺的海浪襲擊後，紐西蘭下令沿海地區居民撤離。

太平洋海嘯警報中心說，根據所有可得的數據，預測某些海岸會有破壞性海嘯，較小的海浪最遠可能會傳到日本、俄羅斯、墨西哥和南美海岸。