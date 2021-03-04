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男子謊報有炸彈 泰姬瑪哈陵關閉近2小時虛驚一場

中央社新德里4日專電
印度著名景點泰姬瑪哈陵。(路透資料照)
印度著名景點泰姬瑪哈陵。(路透資料照)

印度知名世界遺產泰姬瑪哈陵今天出現「詐彈」風波，警方接到一名男子電話謊報有炸彈藏在泰姬瑪哈陵園區內，導致泰姬瑪哈陵一度關閉1小時45分鐘。警方已逮捕這名男子。

印度新聞信託社（PTI）報導，北方省（Uttar Pradesh）警方緊急報案專線上午9時接獲男子指稱泰姬瑪哈陵園區內藏有炸彈的報案電話後，立刻通知泰姬瑪哈陵疏散近1000名遊客，但為防止恐慌，通知遊客是因有貴賓來訪而暫時關閉。

在遊客疏散後，安全人員很快接管了泰姬瑪哈陵，且進行廣泛的搜索，但並未找到爆裂物，在確認是謊報後，重新開放遊客進入泰姬瑪哈陵。

報導引述泰姬瑪哈陵所在的北方省阿格拉（Agra）警察局長甘內許（Satish Ganesh）說，由於這通謊報炸彈電話，泰姬瑪哈陵關閉了約1小時45分鐘才重新對外開放。

甘內許指出，警方已拘留打謊報電話的男子辛赫（Vimal Kumar Singh）。他說，初步看來，辛赫的精神狀態不穩定，可能正在接受治療，警方正在了解他為何打了這樣的謊報電話。

泰姬瑪哈陵是蒙兀兒王朝第5代皇帝沙賈汗（Shah Jahan）為紀念第2任妻子巴奴（Arjumand Banu）而興建的陵園，整個工程約從1632年開始建造，在1653年左右完工，占地17公頃，並於1983年被聯合國教科文組織列入世界遺產，每年吸引700萬名遊客前來參觀。

不過，去年3月，印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情惡化後，為控制疫情，印度政府不得不首度宣布從3月17日起關閉泰姬瑪哈陵，直到去年9月21日重新對外開放。

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