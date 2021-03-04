多國研究推出「疫苗護照」 重啟跨境人員往來

歐盟多個成員國正式啟動新冠疫苗接種工作。圖為比利時醫護人員正在準備新冠疫苗接種工作。（中新網）

隨著全球新冠疫苗 接種範圍持續擴大，韓國、新加坡 以及歐盟等多國正在考慮推出「疫苗護照」，以緩解因疫情 而幾乎陷於停滯的跨境人員交流。

中新網報導，「疫苗護照」並不是真正的護照，而是記載有新冠疫苗接種等資訊的憑證，以證明跨境出行人員的接種情況。

「紐約時報」指出，「疫苗護照」就是各國政府頒發的證明持有者已接種新冠疫苗的紙卡或智能手機碼。「疫苗護照」的目的是讓家庭能夠團聚，讓經濟得以重啟，並讓已接種疫苗的人群恢復某種程度的正常狀態，同時確保所有這些都不會導致病毒的傳播。

此外，「疫苗護照」還可以和使用者的電子身份資訊和出行資訊進行綁定。

聯合國世界旅遊組織秘書長祖拉布．波羅利卡什維利表示，「疫苗護照」可能對重啟旅遊業至關重要。

近日，歐盟委員會表示，將於3月17日推出「綠色數位通行證」計畫，該通行證將包括已接種疫苗證明、尚未接種疫苗者的病毒檢測結果以及既往感染者的康復資訊。歐盟委員會主席馮德萊恩3月1日表示，此舉是為了能逐步恢復跨境工作和旅遊。

對於「疫苗護照」計畫，旅遊業發達的西班牙和希臘等國表示支持。由於這些國家的旅遊業因疫情遭受嚴重打擊，他們希望通過此舉，在今夏逐步開放旅遊業。

目前，以色列已經推出了一種類似「疫苗護照」的「綠色通行證」，諸如體育館、音樂廳和酒店等公共設施將只對持有者開放。此外，韓國、新加坡和泰國等國也在討論是否實施「疫苗護照」。

韓國中央應急處置本部防疫總括組組長尹泰皓2日表示，政府已開始商議此事，內容包括外籍人員持「疫苗護照」和相關證明書入境時該如何將其隔離，以及疫苗效果等。

新加坡總理李顯龍近日則透露，新加坡正同有意願的國家商討相互承認新冠疫苗接種證明，並稱這是恢復國際旅遊的一個必要步驟。泰國方面也表示，將考慮對持有他國簽發「疫苗護照」的旅客，免除強制隔離入境限制。

此前，菲眾議員、前眾議長卡耶塔諾也倡議為接種者頒發「疫苗護照」，以利於公眾恢復信心和經濟振興，使菲律賓民眾恢復與國家和世界的聯繫。

對於「疫苗護照」，世衛組織在2月的一份臨時立場文件中表示，鑒於疫苗接種在減少病毒傳播方面的效力，仍存在嚴重的未知因素；此外，考慮到疫苗供應有限，對旅行者優先接種疫苗可能導致重症高風險人群疫苗供應不足，因此，暫不建議各國將其作為出入境的必要條件。

不過支持者認為，「疫苗護照」將大幅緩解疫情對國際旅遊業產生的影響，同時能逐步恢復跨境人員流動，有利於全球經濟復甦。