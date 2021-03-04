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瑞典持刀攻擊案 傳凶嫌為22歲阿富汗男子

中央社斯德哥爾摩4日綜合外電報導
位於瑞典南部的韋特蘭達市昨天發生持刀攻擊案，造成7人受傷，凶嫌為22歲的阿富汗男子，2018年來到瑞典。(美聯社)
位於瑞典南部的韋特蘭達市昨天發生持刀攻擊案，造成7人受傷，凶嫌為22歲的阿富汗男子，2018年來到瑞典。(美聯社)

媒體今天報導，位於瑞典南部的韋特蘭達市（Vetlanda）昨天發生持刀攻擊案，造成7人受傷，凶嫌為22歲的阿富汗男子，2018年來到瑞典。

法新社報導，瑞典警方正朝可能的恐怖攻擊事件方向調查。在警方今天發布的聲明中，將受傷人數從8人下修到7人，但未提供進一步細節。

這名凶嫌昨天下午在擁有1萬3000人口的韋特蘭達市持刀攻擊，警方朝他腿部開槍擊中後，被送往醫院治療。

警方對法新社表示，這名男子使用「尖銳武器」，當地媒體報導這名犯嫌當時揮舞著利刃。

警方沒有透露這名嫌犯的國籍，但根據數家媒體報導，他來自於阿富汗，並在2018年來到瑞典。

區域警察首長格蘭（Malena Grann）稍後在記者會上說明，初步調查仍朝向「謀殺未遂」，但隨著愈來愈多細節浮現，他們也正調查「可能的恐怖主義動機」。

根據當地媒體，嫌犯是當地居民，警方過去就知道這號人物，但他都只涉及一些輕微罪行，包括少量吸食大麻。

目前未能得知嫌犯的受傷程度，但警方表示據信能夠訊問他。

路透社報導，傷勢危及生命的3名傷患現在狀況穩定，另2人傷勢嚴重。

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