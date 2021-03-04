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緬甸軍警TikTok恐嚇民眾：我會開槍打死看到的人

中央社新加坡4日綜合外電報導
研究人員表示，武裝的緬甸士兵和警察正在利用TikTok向反政變抗議民眾發出死亡威脅。(美聯社)
研究人員表示，武裝的緬甸士兵和警察正在利用TikTok向反政變抗議民眾發出死亡威脅。(美聯社)

研究人員表示，武裝的緬甸士兵和警察正在利用TikTok向反政變抗議民眾發出死亡威脅，這促使TikTok這個中國影音分享應用程式宣布將刪除煽動暴力內容。

數位權利組織緬甸資通訊技術發展組織（MIDO）表示，他們發現800多段親軍方影音，這些影音在流血事件不斷增加的時候威脅抗議者。根據聯合國統計，僅昨天就有38名抗議民眾被殺害。

MIDO人員表示：「這只是冰山一角。」他說，TikTok上還有「數百個」穿制服軍警的影音。

緬甸軍方和軍政府發言人並未回應置評要求。

路透社審視的一段2月底影音顯示，一名身穿軍服的男子持步槍瞄準鏡頭，對抗議者說：「我會朝你臉上開槍，我用的是實彈。」

「今晚我會巡邏整個城市，我會開槍打死我看到的任何人。如果你想成為烈士，我會滿足你的願望。」

TikTok在聲明中說：「我們有明確社群準則，明定我們不允許煽動暴力或造成傷害的假訊息，由於牽涉到緬甸，我們一直且將繼續迅速刪除所有煽動暴力或傳播假訊息的內容，積極監控並刪除違反我們準則的任何這類內容。」

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）今天呼籲緬甸安全部隊，停止「對和平抗議者的殘暴鎮壓」，並敦促軍方釋放自2月1日政變以來遭非法拘禁人士。

緬甸 TikTok 聯合國

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