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研究：曾感染南非變種病毒者 對其他變種病毒免疫力佳

中央社／約翰尼斯堡3日綜合外電報導
一項研究顯示，曾感染2019冠狀病毒疾病南非變種病毒的人，對其他變種病毒的免疫力可能較好。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
一項研究顯示，曾感染2019冠狀病毒疾病南非變種病毒的人，對其他變種病毒的免疫力可能較好。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

專家今天表示，一項根據少數樣本作成的最新初步研究顯示，曾感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）南非變種病毒的人，對其他變種病毒的免疫力可能較好。

法新社報導，上述結果是由發現501Y.V2南非變種病毒的南非科學家團隊所做成，尚未通過同行評審。但這項發現已令人萌生希望：鎖定南非病毒株的疫苗或許可以預防未來變種。

根據科學家提出的數據，在55名感染過501Y.V2變種病毒的樣本患者中，只有4%無法抵抗原始病毒的感染。

去年底發現的501Y.V2病毒，已成為南非主要病毒株，助長該國出現第2波感染高峰，並拖延開始接種疫苗的時程。

頂尖病毒學家奧里維拉（Tulio de Oliveira）在視訊記者會上表示，501Y.V2可產生高濃度抗體，還說其免疫反應勝過之前的變種病毒。

南非衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）在同一場會議中說，這項發現「對所有人都是好消息」，為抗疫行動注入一劑強心針。

路透社報導，非洲衛生研究所（Africa Health Research Institute）病毒學家席加爾（Alex Sigal）也表示，針對501Y.V2病毒設計的疫苗，「可能對其他變種病毒有交互保護作用」。

變種冠狀病毒衝擊全球疫苗計畫的士氣，因為科學家發現，既有疫苗對變種病毒防護力較低。而且若干變種傳染力更強。

疫苗製造商近幾週正加速調整配方，以因應更新的變種病毒傳播。美國生技公司莫德納（Moderna）上周表示，將於3月中開始臨床試驗，測試旗下專為南非變種病毒設計的疫苗。

變種病毒 疫苗 南非

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