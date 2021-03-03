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印度稱本土肺炎疫苗第三期實驗有效率逾8成

中央社新德里3日專電
印度總理莫迪日前接種新冠疫苗。(美聯社)
印度總理莫迪日前接種新冠疫苗。(美聯社)

印度巴拉特生物科技國際公司今天宣布本土研發的Covaxin疫苗第三期臨床實驗結果，對新冠肺炎防疫有效率達81%，且可有效預防英國和其他的變種病毒株。

不過，以民族主義為宣傳的莫迪政府，1月在巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）尚未提交Covaxin疫苗第三期臨床實驗數據時，便先授予緊急使用權。

而在施打期間傳出比哈省一名23歲醫學院學生施打Covaxin後22天死亡，肺部效率僅剩50%到75%，且口鼻流血的案例，讓民間及反對黨質疑這款疫苗的安全性。

巴拉特生物科技國際公司昨天推文公布Covaxin的非人類靈長類動物研究結果，刊登在知名國際期刊「自然通訊」（Nature Communications），遭許多印度網友留言質疑靈長類動物的實驗結果並非代表可用於人體等聲浪後，今天再公布對抗新冠肺炎的Covaxin疫苗第三期臨床實驗結果。

聲明說，根據涉及2萬5800名自願者的第三期臨床實驗，接受兩劑疫苗注射後的未感染新冠肺炎者，預防新冠肺炎的有效率達到81%，且施打疫苗後發生嚴重的不良反應率較低。

聲明指出，這場臨床試驗是與官方印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research，ICMR）合作進行的「印度最大規模臨床實驗」。

今日印度（India Today）引述巴拉特生技公司董事長兼總經理艾拉（Krishna Ella）說，巴拉特生技已報告第一、二、三期的臨床實驗數據，共涉及2萬7000名自願接受臨床實驗者。

巴拉特生技在聲明中指稱，根據印度國家病毒研究所（National Institute of Virology,NIV）的分析，Covaxin疫苗誘發的抗體，可中和英國變種病毒株和其他變種病毒株的毒性。

但由於Covaxin未提交第三期臨床實驗就由政府授予緊急使用權，已引起包括印度醫療人員在內的許多人質疑安全性並拒絕施打，更演變成反對黨和執政黨的政治口角，導致印度希望推動7月完成首波3億人施打疫苗的目標只完成一半，進展緩慢。

連最高法院法官也拒絕接種Covaxin疫苗。法官要求施打同樣被授予緊急使用權的牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作開發，並由印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的Covishield疫苗，結果遭到拒絕。

為增加印度民眾對本土疫苗的信心，印度總理莫迪和衛福部長瓦德漢（Harsh Vardhan）等印度中央部會首長不但持續對外宣傳本土疫苗的安全性，1日也陸續施打Covaxin疫苗，盼證明這款疫苗的安全性。

不過，莫迪等官員的動作再度被反對黨質疑造假。

專家認為，莫迪政府先前以政治凌駕專業，讓尚未提交第三期臨床實驗數據的本土疫苗緊急使用，反而嚴重傷害了這款疫苗的公信力，更延緩印度疫苗接種的普及率。

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