被澳洲關在太平洋島嶼長達8年 60多名難民終獲釋

澳洲當局為遏阻人們入境澳洲尋求庇護，制定出拘留政策。維權人士1日表示，澳洲當局已釋放60多名因這項政策而被拘留多年的難民。圖為被釋放的部分難民。（圖取自facebook.com/refugeevoicesau）

澳洲 當局為遏阻人們入境澳洲尋求庇護，制定出拘留政策。維權人士今天表示，澳洲當局已釋放60多名因這項政策而被拘留多年的難民。

法新社報導，根據澳洲難民行動聯盟（Refugee Action Coalition）與法律代表，過去2天，澳洲當局從布里斯本（Brisbane）、雪梨（Sydney）與達爾文（Darwin）的旅館與拘留中心，陸續釋放超過60名難民。

這些難民曾被監禁在澳洲設於太平洋島嶼的拘留中心長達8年，後來他們取得臨時簽證，被轉送進澳洲就醫。

坎培拉當局會把任何企圖搭船入境澳洲的人，送往巴布亞紐幾內亞的曼奴斯島（Manus Island）或諾魯。當局稱這個強硬舉動目的在避免人員偷渡。

當局在這兩天陸續放人之前，去年12月與今年1月，另有超過60名難民在類似情況下獲釋。

澳洲內政部 長杜登（Peter Dutton）1月告訴當地電台，相較於繼續拘留，難民獲釋到社區的成本「較低」。

澳洲難民行動聯盟的林圖（Ian Rintoul）則呼籲政府釋放大約75名仍被拘留在澳洲境內的難民。

目前巴布亞紐幾內亞與諾魯境內，也有超過250名難民前途未卜。林圖告訴法新社：「他們不知道自己為何被遺留下來，也不知未來會怎樣。」

澳洲如今雖釋放難民，但內政部表示，政府依然「堅定」維持既有政策，也就是難民「不會在澳洲永久安頓」。

一名發言人表示：「過境者擁有移民至第三國的選項。當局鼓勵他們完成治療，好讓他們能接續異地安置之路，前往美國 、返回諾魯或巴布亞紐幾內亞，或是回到自己的母國。」

不過杜登已承認，政府現在要實現上述程序，難度非常高。