東協籲緬甸各方對話 多國外長籲釋放翁山蘇姬

示威者在緬甸仰光的印尼大使館附近，手持標語要求釋放翁山蘇姬。美聯社

緬甸 軍方發動政變，東協外長今天舉行視訊會議 ，多國呼籲緬甸軍方釋放翁山蘇姬 ，而東協主席國聲明則只呼籲緬甸各方自制，透過建設性對話尋求和平解決方案。

緬甸軍方2月1日發動政變，逮捕國務資政、緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖，成千上萬民眾上街抗議，但卻遭到軍警以武力對付，至今已有10多人在軍民衝突中身亡。

東南亞國家協會（ASEAN）各國外長今天以視訊會議方式舉行非正式會談，希望對緬甸局勢提出緩解方案。

新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）在會中表達要緬甸軍方釋放翁山蘇姬以及總統溫敏（Win Myint），如此一來才能找到長遠的和平解決方案。他並呼籲讓聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）訪問緬甸。

馬來西亞外長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）也呼籲釋放翁山蘇姬、溫敏和其他被拘留人士，他也呼籲成立東協專家小組，處理緬甸軍方對去年大選舞弊的指控。

菲律賓外長陸辛（Teodoro Locsin）會後發布聲明呼籲釋放翁山蘇姬，並讓緬甸回復到之前的狀況。

印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）呼籲緬甸對東協敞開大門，並呼籲軍方釋放被拘捕的人，不過她同時強調東協會維持不干涉原則。

而緊鄰緬甸、對緬甸事務有影響力的泰國則尚未公開發布任何聲明。

東協在今天晚間發布主席國聲明指出，東協關切緬甸狀況，呼籲各方避免煽動進一步暴力行為，也呼籲各方自制，基於人民最大利益，透過建設性對話尋求和平解決方案，東協已準備好用正面且和平方式協助緬甸。

聲明並指出，東協聽到了一些要求釋放被拘捕政治人物的呼籲，也聽到了讓聯合國秘書長緬甸事務特使訪問緬甸的要求。