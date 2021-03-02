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先進科技解密南非「小腳」化石 一窺人類起源之謎

中央社倫敦2日綜合外電報導
南非在1990年代發現生活在367萬年前、同時也是人類演化關鍵時刻的骨骼化石「小腳」。(路透)
南非在1990年代發現生活在367萬年前、同時也是人類演化關鍵時刻的骨骼化石「小腳」。(路透)

南非1990年代發現生活在367萬年前、同時也是人類演化關鍵時刻的骨骼化石，這具神奇的人類先驅化石「小腳」，在先進科技掃描解讀下，揭開有趣的祕密，讓人一窺人類起源之謎。

科學家今天表示，他們在英國國家同步加速器中心鑽石光源（Diamond Light Source）掃描這副幾乎完整且保存良好化石的重要部位。掃描的重點在顱頂和下顎骨。

路透社報導，研究的共同作者、英國國家加速器中心首席光束線科學家康納利（Thomas Connolley）表示，「同步加速器的X光掃描可以檢視化石樣本，有點類似醫院病人的X光電腦斷層掃描，但能提供更多細節。」

研究人員不但得以更透徹了解「小腳」（ Little Foot）物種的生物特徵，也得以一窺這位成年女性一生遭遇的艱辛。

「小腳」所屬的物種融合了類似猿和類似人類的特徵，被認為可能是人類的直接祖先。

南非金山大學（University of the Witwatersrand ）古人類學家克拉克（Ron Clarke）1990年代在約翰尼斯堡西北方的斯特克芳登洞穴（Sterkfontein Caves）發現「小腳」化石，將「小腳」歸類為普羅米修斯南猿（Australopithecus prometheus）。

研究第一作者、劍橋大學古人類學家包德（mélie Beaudet）說：「在顱頂我們可以看到海綿骨上的血管，這可能和大腦的溫度調節有關：如何讓大腦降溫。」這項研究發表在e-Life期刊。

「由於我們關於這個系統沒有太多的資料，因此這一點十分有趣。」包德還說，這可能在「從南方古猿到現代人類，大腦體積變成三倍大」，扮演重要角色。

「小腳」站立身長約130公分，得名於化石中率先發現的骨骼部位。

「小腳」的重要性被拿來和「露西」（Lucy）相提並論。「露西」大約生活在320萬年前，被發現的骨骼化石，較沒那麼完整。

「小腳」和「露西」都是南方古猿屬，卻擁有不同生物特徵，就跟現代人和尼安德塔人（Neanderthals）一樣都是人屬（Homo），但擁有不同特徵。「露西」物種被稱為阿法南猿（Australopithecus afarensis）。

包德表示：「南方古猿可能是人屬（人類）的直接祖先，我們的確需要對南方古猿屬的不同物種有更多認識，才能判斷哪個分支是我們祖先的最佳候選人。」

人類祖先智人最早出現在大約30萬年前。

科學家使用先進科技，掃描這副幾乎完整且保存良好化石的重要部位。(路透)
科學家使用先進科技，掃描這副幾乎完整且保存良好化石的重要部位。(路透)

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