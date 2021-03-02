我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2866萬 紐約州破165萬

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

新冠病毒為人造生化武器？民調：64％俄國人深信

編譯張君堯／綜合報導
新冠疫情持續肆虐，各種疫苗陸續傳出捷報，不過近日一項最新調查指出，俄羅斯有近三分之二的民眾認為新冠肺炎是「人造的生化武器」，更對疫苗持懷疑態度。（路透）
新冠疫情持續肆虐，各種疫苗陸續傳出捷報，不過近日一項最新調查指出，俄羅斯有近三分之二的民眾認為新冠肺炎是「人造的生化武器」，更對疫苗持懷疑態度。（路透）

新冠疫情持續肆虐，各種疫苗陸續傳出捷報，不過近日一項最新調查指出，俄羅斯有近三分之二的民眾認為新冠肺炎是「人造的生化武器」，更對疫苗持懷疑態度。

列瓦達中心（Levada Center）的民意調查機構1日公布的結果指出，俄羅斯有約64％的受訪者認為新冠肺炎是「人為製造」的一種新型生化武器，另外23％的人則認為該病毒是自然產生。

該調查於上月18日至24日間，針對俄羅斯50個地區、共計1601名受訪者進行調查。

該調查還發現，俄羅斯近期每日確診數「迅速下降」與俄羅斯人害怕被感染間存在關聯，56％的受訪者表示「他們不怕被新冠病毒感染」，而43％的受訪者則反之，這與去年10月的調查形成強烈對比，當時有64％的俄羅斯人表示隨著每日感染數飆升，自己擔心感染病毒，只有34％的人稱自己不害怕確診。

調查還指出，俄羅斯人對疫苗的猶豫程度「上升」，62％的受訪者表示他們不希望接受該國疫苗的接種，只有30％的人願意接受，同時，出於對疫苗副作用的擔憂急無完整的臨床實驗，「較年輕」的俄羅斯民眾對疫苗更容易持懷疑態度。

此外，調查還顯示有五分之四的受訪者稱他們或認識的某人「已患上新冠病毒」，只有28％的受訪者稱自己沒有遇到任何確診的人。

俄羅斯 疫苗 新冠肺炎

上一則

7周來首見！上周全球確診增幅擴大 群體免疫還要等5年

下一則

日男不滿奈良鹿衝撞車子 持斧頭砍死鹿遭逮

延伸閱讀

400萬嬌生疫苗上路 2天內開打

400萬嬌生疫苗上路 2天內開打
7周來首見！上周全球確診增幅擴大 群體免疫還要等5年

7周來首見！上周全球確診增幅擴大 群體免疫還要等5年
新冠疫情爆發周年 白思豪批疫苗分配不公

新冠疫情爆發周年 白思豪批疫苗分配不公
疫情快結束？ 世衛：說得太早 切勿自滿

疫情快結束？ 世衛：說得太早 切勿自滿

熱門新聞

國際航空運輸協會的數位新冠通行證APP將在3月正式上線。（歐新社）

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

2021-02-23 18:41
圖為世衛團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯9日與中國專家組共同在武漢舉行記者會說明調查結果。美聯社

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

2021-02-23 11:27
一名日本遠洋漁師掉了iPhone Pro，求路人撿到記得通知他一下，許多網友一看地點紛紛笑翻。(圖取自推特)

他PO手機定位照「求路人幫我撿」！ 驚動這國政府回應

2021-02-25 17:25
英國外相拉布19日透露，他曾提議前往北京訪問，與中國外交部長王毅會晤，尋求在香港問題上展開合作。（美聯社）

英國後悔了？英外相欲訪中 談香港問題合作

2021-02-22 07:36
威廉（左起）、哈利、梅根與凱特，固然在某些事上立場不同，卻還沒有撕破臉。圖／路透資料照片

梅根「洗腦」哈利？威廉、凱特對歐普拉的訪問緊張害怕

2021-02-26 10:56
AZ疫苗。美聯社

德國人嫌棄AZ疫苗 到貨堆積如山卻喊疫苗不夠

2021-02-26 00:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業