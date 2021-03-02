新冠病毒為人造生化武器？民調：64％俄國人深信

新冠疫情持續肆虐，各種疫苗陸續傳出捷報，不過近日一項最新調查指出，俄羅斯有近三分之二的民眾認為新冠肺炎是「人造的生化武器」，更對疫苗持懷疑態度。（路透）

新冠疫情持續肆虐，各種疫苗 陸續傳出捷報，不過近日一項最新調查指出，俄羅斯 有近三分之二的民眾認為新冠肺炎 是「人造的生化武器」，更對疫苗持懷疑態度。

列瓦達中心（Levada Center）的民意調查機構1日公布的結果指出，俄羅斯有約64％的受訪者認為新冠肺炎是「人為製造」的一種新型生化武器，另外23％的人則認為該病毒是自然產生。

該調查於上月18日至24日間，針對俄羅斯50個地區、共計1601名受訪者進行調查。

該調查還發現，俄羅斯近期每日確診數「迅速下降」與俄羅斯人害怕被感染間存在關聯，56％的受訪者表示「他們不怕被新冠病毒感染」，而43％的受訪者則反之，這與去年10月的調查形成強烈對比，當時有64％的俄羅斯人表示隨著每日感染數飆升，自己擔心感染病毒，只有34％的人稱自己不害怕確診。

調查還指出，俄羅斯人對疫苗的猶豫程度「上升」，62％的受訪者表示他們不希望接受該國疫苗的接種，只有30％的人願意接受，同時，出於對疫苗副作用的擔憂急無完整的臨床實驗，「較年輕」的俄羅斯民眾對疫苗更容易持懷疑態度。

此外，調查還顯示有五分之四的受訪者稱他們或認識的某人「已患上新冠病毒」，只有28％的受訪者稱自己沒有遇到任何確診的人。