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WHO：今年仍難滅疫情 盼各國4月上旬前接種疫苗

中央社／日內瓦1日電
WHO緊急計畫主任萊恩(左)與秘書長譚德塞1日在記者會上表示，新冠疫情危機解決，為時尚早。(美聯社)
WHO緊急計畫主任萊恩(左)與秘書長譚德塞1日在記者會上表示，新冠疫情危機解決，為時尚早。(美聯社)

世界衛生組織（WHO ）今天警告，認為全球可在今年底前終結COVID-19疫情的想法是不切實際的。秘書長譚德塞希望各國能在今年頭100天內讓民眾接種疫苗，代表現在只剩下40天。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）說，或許可透過降低染疫住院與死亡人數，讓冠狀病毒危機擺脫悲劇。

但他指出，病毒還是占上風，尤其全球的新增病例數連續6周下滑後，上周又再度攀升。

萊恩對記者說：「覺得我們今年底可以消滅病毒的想法是不成熟的，我覺得很不切實際。」

「不過，如果我們聰明行事，我覺得我們可以終結的是染疫住院、死亡與疫情帶來的悲劇。」

萊恩說，讓前線醫護人員與最容易引發重症的人接種疫苗，「可在疫情中消弭恐懼」。

但他重申，不能把最近取得的進展視為理所當然，「現在病毒仍宰制一切」。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）說，歐洲、美洲、東南亞與地中海東部的新增病例上周都在攀升。

他說：「這令人失望，但也不令人意外。」

「有些看似是因為公共衛生措施鬆綁、變異病毒株持續流傳以及民眾防疫鬆懈造成的。」

「疫苗將有助於拯救生命，但如果各國單單依靠疫苗，那他們就錯了。基本的公共衛生措施仍是因應基礎。」

世衛針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫的技術領導人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示：「如果上周的趨勢告訴我們任何事，那就是如果我們鬆懈，病毒將捲土重來，我們不能讓這種事發生。」

譚德塞希望各國能在2021年的頭100天內讓民眾接種COVID-19疫苗，這代表現在只剩下40天。

他樂見迦納與象牙海岸已施打透過疫苗全球取得機制（COVAX）運送的第一批疫苗。

他說：「看到低收入國家的醫護人員開始接種疫苗很鼓舞人心，不過，這是在一些富有國家展開接種行動近3個月後才發生，令人遺憾。」

本周還會有1100萬劑疫苗透過COVAX計畫運送到數國，從現在到5月底，將有2億3700萬劑疫苗分配給142個參與計畫的經濟體。

第一波COVAX疫苗的最終分配細節將在3日公布。

疫苗 譚德塞 世衛

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