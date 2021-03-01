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卡舒吉未婚妻：沙烏地王儲應立即受懲

中央社安卡拉1日專電
美國認定沙烏地阿拉伯記者卡舒吉(右)死於沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼(左)批准的行動。卡舒吉未婚妻1日表示，穆罕默德應該立即受到懲罰。(美聯社資料照)
美國認定沙烏地阿拉伯記者卡舒吉(右)死於沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼(左)批准的行動。卡舒吉未婚妻1日表示，穆罕默德應該立即受到懲罰。(美聯社資料照)

美國認定沙烏地阿拉伯記者卡舒吉死於沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼批准的行動。卡舒吉的土耳其籍未婚妻成吉茲1日表示，穆罕默德．沙爾曼應該「立即受到懲罰、不再拖延」。

美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）2月26日公布解密報告指出：「我們評估，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）批准在土耳其伊斯坦堡俘虜或殺害沙烏地記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）的行動。」

社運人士和人權團體隨即大聲疾呼，要求華府對35歲沙烏地事實上的統治者穆罕默德．沙爾曼實施制裁。

成吉茲（Hatice Cengiz）1日在推特發文說：「王儲下令殘忍謀殺沒有過失無辜的人，他應該立即受到懲罰、不再拖延，這非常重要。」

成吉茲說：「此舉不僅可以帶來我們為賈瑪爾（卡舒吉的名字）追尋已久的正義，也可以防止重演類似行徑。」

華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家卡舒吉生前堪稱中東最具影響力記者，經常撰文批評穆罕默德．沙爾曼。為了領取與成吉茲結婚所需文件，他於2018年10月2日進入沙烏地駐伊斯坦堡總領事館後人間蒸發，留下許多無法釐清的疑點。

沙烏地提出諸多自相矛盾說法後，終於在卡舒吉失蹤18天後，坦承卡舒吉已在領事館內遇害。沙烏地官員提出本來只打算將卡舒吉帶回國的說法，並將命案歸咎於「自作主張的行動」。至今尚未尋獲的遺體據信遭到肢解處理。

美國中央情報局（CIA）斷定是穆罕默德．沙爾曼下令在伊斯坦堡殺害或擒拿卡舒吉。穆罕默德．沙爾曼斷然否認指控，曾表示將為這起謀殺案扛下責任，因為「本案在我主政之下發生」。

成吉茲表示，美方公布報告後，「王儲不再具有政治正當性」。她同時表示：「早已昭然若揭的事實再一次攤開，現在業經證實…但這還不夠，因為唯有獲得正義，真相才具有意義。」

她強調，如果王儲不受懲罰，「這將永遠意味著罪魁禍首可以逍遙法外，我們所有人都會受到危害，使人類留下汙點」。

美方公布上述報告後，沙烏地外交部在聲明中回應：「沙烏地阿拉伯王國全面駁斥報告中與沙烏地領導層有關的負面、不實且令人無法接受的評估，且注意到報告中包含不正確的訊息和結論。」

沙烏地阿拉伯 華盛頓郵報 卡舒吉

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