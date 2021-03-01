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被瑞士報社稱「阿嬤」 WTO新秘書長樂見總編致歉

中央社日內瓦1日綜合外電報導
世界貿易組織首位女性暨非裔秘書長伊衛拉(左)今日上任。瑞士一家報社日前稱呼她「阿嬤」，後致歉。(美聯社)
世界貿易組織首位女性暨非裔秘書長伊衛拉(左)今日上任。瑞士一家報社日前稱呼她「阿嬤」，後致歉。(美聯社)

世界貿易組織（WTO）首位女性暨非裔秘書長伊衛拉今天樂見瑞士一家報社對她的道歉。日前該報社以「阿嬤」一詞，貶稱這位經驗豐富的國際專家。

法新社報導，伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）推文表示：「他們已及時道歉，這很重要。」

身為發展經濟學家的伊衛拉今天上任成為WTO新秘書長。在此之前，她在故鄉奈及利亞長期位居要職，曾任財政部長和外交部長，在世界銀行（World Bank）也有25年資歷。

但瑞士數家報社上月宣布伊衛拉獲選WTO新秘書長時，決定凸顯她是一名位高權重的年長女性。

阿爾高報（Aargauer Zeitung）與其他數家報社2月9日刊登文章，標題為：「這位阿嬤將成為世界貿易組織的頭兒」。

聯合國（UN）旗下機構多名女性首長以及超過120名駐日內瓦（Geneva）大使，上周簽署一份請願書，批判這種標題蘊含種族和性別歧視。阿爾高報隨後道歉。

報社外文總編輯舒馬赫（Samuel Schumacher）2月26日發布聲明：「這個標題不合適、不恰當…我們為編輯台這項錯誤道歉。」

伊衛拉推文表示樂見報社致歉，她說自己「很感激所有姐妹、聯合國女性領袖、駐日內瓦124名大使簽署請願書，批判這家報社的種族和性別歧視言論」。

伊衛拉並表示，「當這種行為發生時，我們必須批判」，她也譴責「這種女性接下領導職位時面臨的刻板印象」。

伊衛拉還說，這場標題之亂反映了她與澳洲前總理吉拉德（Julie Gillard）合著書籍「女性與領導」（Women and Leadership）所提出的問題。

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