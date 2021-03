被瑞士報社稱「阿嬤」 WTO新秘書長樂見總編致歉

世界貿易組織(WTO )首位女性暨非裔秘書長伊衛拉今天樂見瑞士一家報社對她的道歉。日前該報社以「阿嬤」一詞,貶稱這位經驗豐富的國際專家。

法新社報導,伊衛拉(Ngozi Okonjo-Iweala)推文表示:「他們已及時道歉,這很重要。」

I’m thankful to all my sisters, UN Women Leaders and the 124 Ambassadors in Geneva who signed the petition on calling out the racist & sexist remarks in this newspaper. It is important & timely that they’ve apologized. @phumzileunwomen, @Winnie_Byanyima pic.twitter.com/pyz1TQ3tKA