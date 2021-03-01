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視訊現身 翁山蘇姬被加控2罪

編譯李京倫／報導
緬甸反政變示威者1日在仰光抗議，遭警方發射催淚瓦斯驅散。（美聯社）
緬甸反政變示威者1日在仰光抗議，遭警方發射催淚瓦斯驅散。（美聯社）

緬甸民選政府實質領袖翁山蘇姬2月1日在軍政府發動的政變中被拘捕後未再露面，1日才終於在法院視訊庭訊中現身，律師說她看起來健康狀態良好，不過翁山蘇姬被控兩項新罪名，分別是意圖煽惑群眾動亂與違反電信法。她先前被控在去年選舉期間違反防疫規定舉辦造勢大會和違法進口6個無線對講機。

翁山蘇姬的律師敏敏索告訴路透：「我在視訊中看到『媽媽』，她看起來很健康。」媽媽是對翁山蘇姬的愛稱。

翁山蘇姬在視訊庭訊中要求與法律團隊會面，至於新增的指控，其中1項是翁山蘇姬公布可能「引發恐懼或驚慌」的資訊，違反殖民時代以來的刑法，另一項是違反電信法。

下一場庭訊日期定在3月15日。批評者說這些罪名都是編造的。被罷黜的總統溫敏則被控違反防疫規定和意圖煽惑群眾動亂。

法新社報導，緬甸軍政府的維安部隊2月28日在4個城市朝無武裝的示威者開火；聯合國表示，有確切資訊顯示，至少18人死亡。

監督團體「緬甸援助政治犯協會」估計，自政變以來，已有約30人死於鎮壓。

緬甸軍方2月1日發動政變，逮捕75歲翁山蘇姬和所屬政黨「全國民主聯盟」許多高層，並宣稱去年11月大選存在舞弊，當時全民盟大獲全勝。軍方奪權引發數以10萬計民眾走上街頭，緬甸局勢自此陷入動盪，並終結了僅肇生10年的緬甸民主政治。

據報導，翁山蘇姬被關在首都奈比多，這座城市是軍方過去在獨裁統治期間所建，位置相對偏遠。

翁山蘇姬的律師金蒙紹告訴法新社，他在1日庭訊前無法與翁山蘇姬講上話。金蒙紹表示，希望法院能正式核准他作為翁山蘇姬辯護律師的身分，「若不立即讓她有辯護律師，對她十分不公」。

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