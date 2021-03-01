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COVAX機制免費提供窮國疫苗 迦納總統接種第一人

中央社迦納阿克拉1日綜合外電報導
非洲國家迦納總統阿庫佛艾杜(圖)今天接種由（COVAX）提供的新冠疫苗，成為全球第一人。路透
非洲國家迦納總統阿庫佛艾杜(圖)今天接種由（COVAX）提供的新冠疫苗，成為全球第一人。路透

非洲國家迦納總統阿庫佛艾杜今天接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗全球取得機制（COVAX）提供的疫苗，成為全球第一人。這項機制採購並免費配送疫苗給較貧窮國家。

較富裕國家已積極展開全民疫苗注射，但許多較貧窮國家仍在等待首批疫苗。

76歲的阿庫佛艾杜（Nana Akufo-Addo）注射英國牛津大學（Oxford）和阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）研發的疫苗，並且實況轉播。他表示：「我務必要以身作則，第一個注射疫苗，證明這款疫苗是安全的，如此迦納全體國民都可以放心接種疫苗。」

第一夫人蕾貝卡．阿庫佛艾杜（Rebecca Akufo-Addo）也注射疫苗，而迦納收到的約60萬劑疫苗將自明天起在全國各地施打。

上月24日，迦納成為首個從COVAX方案取得疫苗的國家。COVAX是由世界衛生組織、全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）以及流行病防範創新聯盟（CEPI）共同推動的計畫。

共145個經濟體參與COVAX，可望在今年年中前獲得3億3720萬劑的疫苗，只能覆蓋所有參與經濟體總人口的略高於3%。COVAX盼望今年底前將低收入國家的疫苗接種比率提高到27%。

自疫情爆發至今，迦納累計確診病例8萬4023例，累計死亡病例607例，不過因缺乏檢測，一般相信，真實的數據可能更高。

疫苗 低收入 檢測

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