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英國女王99歲夫婿轉院繼續接受治療

中央社倫敦1日專電
英國女王伊麗莎白二世高齡99歲的夫婿菲立普親王。美聯社
英國女王伊麗莎白二世高齡99歲的夫婿菲立普親王。美聯社

白金漢宮今天表示，英國女王伊麗莎白二世高齡99歲的夫婿菲立普親王在住院13晚後，轉院至倫敦另一所醫院，繼續接受治療。

菲立普親王感到身體不適後，在醫師的建議下，於2月16日晚間入住倫敦的愛德華七世（King Edward VII hospital）醫院，目前轉院至聖巴多羅買醫院（St Bartholomew's Hospital）。

媒體今天上午11時左右，在醫院外拍攝到多名員工拿著雨傘遮擋外界視線，讓某位病患搭乘救護車，但不知是否為菲立普親王。

英國廣播公司（BBC）報導，白金漢宮指出，菲立普親王因為感染繼續接受治療，醫師也在監測、檢驗他的心臟舊疾，並稱菲立普親王對治療有反應，目前感覺良好。

菲立普親王預計本週將繼續住院。

消息人士先前表示，菲立普親王在入院之前，感到身體不適已經有幾天，但和2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）無關。他是搭車前往醫院，沒有搭救護車，據知也自行走路進入醫院。導致菲立普親王入院的確切病因迄今並未揭露。

94歲的英國女王伊麗莎白二世和菲立普親王今年1月在溫莎城堡由家庭醫師接種新冠肺炎疫苗。女王目前仍待在溫莎城堡。

圖為菲立普親王目前轉至聖巴多羅買醫院（St Bartholomew's Hosp...
圖為菲立普親王目前轉至聖巴多羅買醫院（St Bartholomew's Hospital）繼續接受治療。美聯社

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