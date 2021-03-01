日內閣女宣傳官受邀宴爭議請辭 菅義偉急覓新人選

山田真貴子(右)捲入首相長子飯局醜聞而請辭，在野黨促追究首相菅義偉(左)責任。(美聯社)

日本 首相菅義偉 的長子菅正剛，邀宴內閣廣報官（宣傳官）山田真貴子高檔餐飲爭議難平息，山田今天已請辭獲准。菅義偉今天二度道歉，並緊急研議儘快決定繼任人選。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉今天在國會已為此事向全體國民深深致歉。

菅義偉今天傍晚在首相官邸（行政中心）對媒體表示，正值國會開會極重要時期，內閣廣報官辭職，造成國會及大家的困擾，深感抱歉。目前還在研議山田的遺缺，將儘快決定繼任人選。

日本總務省（相當於內政部）11位官員接受菅正剛等人招待，引發未迴避利益爭議，日前已遭總務省懲處減俸等，連總務大臣武田良太也主動返還薪俸。

山田過去擔任總務審議官時，於2019年11月接受菅正剛服務的衛星廣播相關公司「東北新社」單次單人逾7萬日圓（約658美元 ）的餐飲招待。事情曝光後，因山田是特任官，不在懲處對象範圍內，但她日前表示主動返還6成月薪（約70萬5000日圓，約合6625美元），今天還傳出她昨天因身體不適住院，已向長官請辭獲准。

菅義偉被記者問到是否該負起任命山田的政治責任時回應說：「山田擁有豐富的行政經驗，也擔任過前首相安倍晉三的秘書官，對她有期待才任命她擔任內閣廣報官。她在這種情況下辭職，我深感遺憾。」

山田因為能力強而被拔擢為第一位女性內閣廣報官。菅義偉被問到此事時表示，山田具有女性做事細膩的風格，日本的女性官僚非常少，且她擅長行政事務，對她有所期待才任用她。

日本朝日新聞報導，山田2月25日在眾議院預算委員會上否認東北新社曾進行有關廣播行政的關說。她表示，會持續做好內閣廣報官的職務，會努力自我改善。

菅義偉2月24日晚上表示，山田已深刻反省中，對於山田這位女性內閣廣報官有所期待，希望她能專心工作。

山田曾擔任總務省的情報通信（資訊通訊）國際戰略局長、總務審議官等職，在安倍政府時期，她就任為首位女性首相秘書官。她去年7月離開總務省，去年9月菅義偉當上首相後，她被拔擢為政府廣報主管。