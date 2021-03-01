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文在寅：東京奧運可製造與北韓日本對話契機

中央社／首爾1日電
南韓總統文在寅表示，東京奧運可分別替北韓與美國、北韓與日本，以及南北兩韓提供重啟對話的契機。（美聯社）
南韓總統文在寅表示，東京奧運可分別替北韓與美國、北韓與日本，以及南北兩韓提供重啟對話的契機。（美聯社）

南韓總統文在寅今天出席在首爾塔谷公園舉行的「三一獨立運動」102周年紀念活動。他表示，東京奧運可分別替北韓與美國、北韓與日本，以及南北兩韓提供重啟對話的契機。

「三一運動」發起於1919年3月1日，是日本統治朝鮮半島時期的韓國獨立運動。

路透及韓聯社報導，文在寅表示，南韓將與日本共同合作，讓東京奧運成功舉辦，這場盛事可望讓韓日兩國從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的餘波中復甦。

北韓與美國非核化談判於2019年破局後，北韓與南韓及日本的關係便降至冰點。

南韓當局對東京奧運抱持高度期待，希望能像2018 平昌冬季奧運一樣，活化與北韓之間的外交關係；但受制於疫情，加上平壤當局與外界斬斷交流，南韓的冀望充滿不確定性。

文在寅表示：「預定今年舉辦的奧運，也許會是南韓與日本、南北兩韓、北韓與日本，以及北韓與美國間的對話契機。」

「我期盼兩韓與日本能重振我們受COVID-19疫情重創的經濟，並攜手創造後疫情世代的新秩序。」

不過，日本於1910年到1945年殖民朝鮮半島的歷史陰影，持續阻礙日本與兩韓的關係。

首爾法院今年1月首度下令，要日本賠償12名南韓慰安婦。此前，南韓最高法院也於2018年裁定2家日本企業應賠償部分被迫於二戰時期勞動的勞工。

兩起裁定都招來日方譴責。日方聲稱，上述女性與勞工問題早已分別依據2015年的協議和1965年的條約獲得解決。

文在寅表示，他已「準備好要坐下來」與日本官員針對上述問題好好對話，同時「基於以受害者為中心的方式，尋求明智的解決方法」。

他說：「我們絕對不能讓過去阻礙我們，我有信心，若我們好好討論…我們也能睿智地解決過往的問題。」

日本 東京奧運 南韓

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