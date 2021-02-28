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仰光軍警嚴厲鎮壓 示威者：比起死更怕失去自由

中央社曼谷28日專電
緬甸軍方1日發動政變，第一大城仰光民眾28日持續上街抗議，面臨軍警嚴厲鎮壓，圖為民眾躲在遮蔽物後。（緬甸民眾Karkar提供/中央社）
緬甸軍方1日發動政變，第一大城仰光民眾28日持續上街抗議，面臨軍警嚴厲鎮壓，圖為民眾躲在遮蔽物後。（緬甸民眾Karkar提供/中央社）

緬甸民眾反政變示威持續，示威民眾告訴中央社，第一大城仰光今天面臨政變至今最嚴重的軍警鎮壓行動，他一整天必須不斷逃跑躲藏，但比起害怕死亡，他更怕失去自由。

緬甸軍警26日在第一大城仰光（Yangon）首度動用武力對付示威抗議者，今天情勢更加惡化，緬甸大學生卡卡（Karkar）接受中央社記者以通訊軟體訪問時表示，今天是2月1日政變以來仰光狀況最糟的一天，警方發射催淚瓦斯，甚至花錢買通一般民眾攻擊示威者。

卡卡從政變以來幾乎每天上街抗議，他今天早上8時參加位於仰光三橋區（Sanchaung）的抗議，遭遇到40到50人為一組的軍警包圍，除了催淚瓦斯，他不斷聽到槍聲，他必須快速地四處逃跑，幸好有不少民眾對他招手，讓他可以躲到他們的房子裡。

卡卡說，今天的軍警民眾衝突一路從早上8時到下午5時，他除了不斷逃跑外，有時還要躲到不同民眾的房子內休息個30分鐘，再繼續出去抗議，這樣的狀況就持續了一整天。

卡卡說，面臨可能會死的狀況會有點恐懼，但是這樣的恐懼也比不上被軍人統治以及失去自由的恐懼，政變之後，「沒有人可以再忍受了」，他還是會冒著生命危險持續上街抗爭，並會用盡各種平台讓國際社會知道緬甸發生的事情，直到事情好轉為止。

緬甸軍方1日發動政變，由台灣、泰國、香港和緬甸網友組成的奶茶聯盟（Milk Tea Alliance）在推特（Twitter）呼籲在東南亞及香港、台灣的盟友今天共同發起活動，支持緬甸；而緬甸各大城市的民眾持續上街，抗議軍方政變。

卡卡希望奶茶聯盟內的香港、台灣和泰國等地可以給予緬甸更多關注，也希望歐洲聯盟（EU）、美國和聯合國可以對軍政府採取制裁行動。

緬甸軍方1日發動政變，第一大城仰光民眾28日上街抗議，卻面臨軍警嚴厲鎮壓，圖為軍...
緬甸軍方1日發動政變，第一大城仰光民眾28日上街抗議，卻面臨軍警嚴厲鎮壓，圖為軍警在街上逮捕示威民眾。（緬甸民眾Karkar提供/中央社）
緬甸軍方1日發動政變，第一大城仰光民眾28日上街抗議，卻面臨軍警嚴厲鎮壓，圖為從...
緬甸軍方1日發動政變，第一大城仰光民眾28日上街抗議，卻面臨軍警嚴厲鎮壓，圖為從高處看街上的軍警。（緬甸民眾Karkar提供/中央社）

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