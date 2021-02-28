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英國接種新冠疫苗人數 突破2000萬里程碑

中央社 倫敦28日專電
英國接種第一劑新冠疫苗的人數突破2000萬人，圖為英格蘭一處天主教堂開放為疫苗接種站。Getty Images
英國接種第一劑新冠疫苗的人數突破2000萬人，圖為英格蘭一處天主教堂開放為疫苗接種站。Getty Images

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天表示，全英國接種第一劑2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的人數已經突破2000萬人。

英國廣播公司（BBC）報導，韓考克表示，達成2000萬人接種疫苗是「非常了不起的成就，疫苗是我們的出路」。他並呼籲大眾：「接到電話，就去接種疫苗。」

韓考克在推特發布的影片中表示：「我要興奮宣布全英國已經有超過2000萬人接種疫苗。這真是太棒了。我要感謝每一個前往接種的民眾，我們知道對疫苗越來越具有信心，不僅能保護你們、能保護你們的社群，同時也是我們所有人的出路。」

英國首相強生（Boris Johnson）日前宣布，所有英國成年人在7月底之前，都將接種第一劑疫苗。在達成2000萬人里程碑之後，英格蘭地區近200萬名60至63歲民眾將可以開始接種疫苗。

英國的疫苗計畫從高齡者開始施打，下一階段目標是在4月15日之前，讓所有50歲以上民眾都接種第一劑，16至64歲的脆弱族群也可以開始接種。

根據最新數據，英國過去24小時新增7434人確診，另有290人於確診28天內不治，均較前一天的8523例確診和345死減少。

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