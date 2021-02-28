我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄異議領袖納瓦尼下落不明 傳已遭流放服刑

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲：現有疫苗擇一接種

俄異議領袖納瓦尼下落不明 傳已遭流放服刑

中央社 / 莫斯科28日綜合外電報導

俄羅斯首都莫斯科監督被拘留者人權的公共委員會今天表示，克里姆林宮的批評者納瓦尼已被送往莫斯科以東約200公里的伏拉迪米爾區，將在一處流放地服刑2年6個月。

納瓦尼（Alexei Navalny）是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）最知名的反對者，之前遭遇毒物攻擊赴德國就醫。法院本月以他在德國期間違反過去犯行的假釋條件為由，判處他在流放地服刑2年6個月。

納瓦尼的盟友有好幾天都不知道他的下落。聯邦監獄管理局（Federal Prison Service）局長26日曾表示，納瓦尼已從莫斯科（Moscow）一處拘留中心被送往一處流放地，但未提供進一步細節。

有關納瓦尼可能身在何處，本週末俄國媒體上出現一些不具名人士提供的消息。莫斯科公共委員會接著於今天發布聲明，指納瓦尼人在伏拉迪米爾區（Vladimir）一處聯邦監獄管理局所屬機構。

委員會成員梅尼可夫（Alexei Melnikov）告訴國際傳真社（Interfax）：「我們掌握百分百確定的消息，納瓦尼已經抵達伏拉迪米爾區服刑。」

梅尼可夫表示：「首先他將接受隔離檢疫，接著將被轉往他的流放地。」

納瓦尼之前遭受蘇聯時期的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害，幾乎喪命，在德國過了幾個月才康復。納瓦尼稱是普亭下令動手，克宮則多次否認這項說法。

44歲的納瓦尼上月返回莫斯科時立即被捕，在全國各地引發一波抗議潮，警方予以殘忍鎮壓。

西方國家領袖譴責俄國拘留納瓦尼，要求立即放人。歐洲聯盟（EU）也已同意就鎮壓行動制裁4名俄國高官。

德國 俄國 普亭

上一則

共產古巴罕見順應示威民意 通過動物保護法

下一則

英國接種新冠疫苗人數 突破2000萬里程碑

延伸閱讀

克宮批評者納瓦尼被判刑2年半 已轉送流放地服刑

克宮批評者納瓦尼被判刑2年半 已轉送流放地服刑
俄羅斯數百女性組人鏈 情人節聲援納瓦尼之妻

俄羅斯數百女性組人鏈 情人節聲援納瓦尼之妻
拜登籲釋放納瓦尼 俄羅斯斥挑釁

拜登籲釋放納瓦尼 俄羅斯斥挑釁
曾治療異議人士納瓦尼 俄醫師突傳去世

曾治療異議人士納瓦尼 俄醫師突傳去世

熱門新聞

國際航空運輸協會的數位新冠通行證APP將在3月正式上線。（歐新社）

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

2021-02-23 18:41
圖為世衛團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯9日與中國專家組共同在武漢舉行記者會說明調查結果。美聯社

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

2021-02-23 11:27
英國外相拉布19日透露，他曾提議前往北京訪問，與中國外交部長王毅會晤，尋求在香港問題上展開合作。（美聯社）

英國後悔了？英外相欲訪中 談香港問題合作

2021-02-22 07:36
新加坡一名女子早晨在公園裡晨跑時，因雙耳戴著降噪耳機，沒有聽見樹木即將倒下的聲音，不慎遭到樹木壓倒致死。圖擷自海峽時報

沒聽見 ! 女戴降噪耳機晨跑 遭20公尺大樹壓倒致死

2021-02-21 09:53
一名日本遠洋漁師掉了iPhone Pro，求路人撿到記得通知他一下，許多網友一看地點紛紛笑翻。(圖取自推特)

他PO手機定位照「求路人幫我撿」！ 驚動這國政府回應

2021-02-25 17:25
英女王（左）堅守的傳統教條，碰上美式自由作風的梅根（右），衝突愈來愈激烈。圖／路透資料照片

哈利王子和英皇室決裂、惹奶奶傷心 果然禍首是梅根！

2021-02-21 08:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
神仙友誼！趙麗穎陪李冰冰過生日 比心嘟嘴秀好感情

神仙友誼！趙麗穎陪李冰冰過生日 比心嘟嘴秀好感情
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
眾院通過1.9兆元紓困案 拜登喊話參院：沒時間可浪費

眾院通過1.9兆元紓困案 拜登喊話參院：沒時間可浪費
改賣炸雞創奇蹟 米其林餐廳華裔「翻紅」傳統中餐館

改賣炸雞創奇蹟 米其林餐廳華裔「翻紅」傳統中餐館

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了