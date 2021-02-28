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1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

警戒心鬆懈？東京周末街頭湧現人潮 上次緊急狀態三倍

記者蔡佩芳／台北報導
日本首都圈尚未解除緊急狀態，但日本媒體指出，街頭已開始出現人潮。圖為日本街景，歐新社
日本首都圈尚未解除緊急狀態，但日本媒體指出，街頭已開始出現人潮。圖為日本街景，歐新社

日本首都圈一都三縣因每日確診人數下降趨勢放緩，至今未能解除緊急狀態。不過NHK報導指出，東京都內主要地點，昨日人潮出沒狀況已明顯高於過去四星期；與去年第一次發布緊急狀態相比，人潮達三、四倍。

依據每日下午三時速報，東京都27日確診337人、今日329人，重回單日300人確診的水平。

NHK與IT相關企業「Agoop」利用手機定位情報數據，分析首都圈民眾白天（上午6時至下午6時）、晚間（下午6時至午夜0時）活動狀況。結果顯示，27日不論白天、晚上，東京都內主要地點人潮湧現，與過去四周的周末、假日相比，人數明顯增加。

以白天來看，東京車站一帶增加32％、澀谷站地標的十字路口增加18％，千葉車站也增加了32％；但另一方面，神奈川的橫濱站卻減少了2％、琦玉縣大宮站減少1％，人潮變化不大。夜間，東京車站增加21％、澀谷十字路口增加14％，橫濱站增加11%；但是千葉、大宮車站減少6%。

更明顯的差別是，27日外出人潮與去年度首次發布緊急狀態時地假日平均人數相比，人潮增加兩、三倍。

白天、東京站一帶與去年首次緊急狀態假日平均人數相比，增加256％，人潮是去年的3.6倍；橫濱駅增加235％，是去年3.4倍；澀谷十字路口增加234％，去年3.3倍；大宮站增加187％，去年2.9倍；千葉站增加136％，達去年2.4倍。

夜間狀況同樣呈現增加趨勢。橫濱駅增加294％，是去年3.9倍；澀谷十字路口增加257％，是去年3.6倍；東京站增加226％，達3.3倍；大宮站增加160％，去年2.6倍；千葉站增加84％，達去年1.8倍。

日本電視台報導數據也呈現相同情形，根據手機定位分析，27日下午3時人潮與上月9日周六相比，台場增加72%、歌舞伎町增加49.6%、表参道增加32%等，東京都內有公開數據的18個處所，人潮都出現增加趨勢。

東京 緊急狀態 手機

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