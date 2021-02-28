我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

達叔再見了！吳孟達肝癌逝世 經典片段一次回顧

鬼滅+新冠宅經濟助攻 日本去年漫畫銷售衝破6000億日圓

記者蔡佩芳／綜合報導
人氣動漫「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」在日本電影院上映10天票房衝破百億。Getty Images
人氣動漫「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」在日本電影院上映10天票房衝破百億。Getty Images

根據日本全國出版協會、出版科學研究所25日發售的「出版月報」2月號，日本去年漫畫市場規模首度突破6000億日圓，達到6126億日圓（約57.4億美元），比前一年大增23.0%，創1978年開始統計以來最高紀錄。日媒分析，人氣漫畫「鬼滅之刃」爆紅，加上新冠肺炎疫情宣布緊急狀態帶來的宅經濟效力，成為漫畫市場主要推動力。

日媒共同社等報導，據該研究所稱，紙本漫畫（單行本）和漫畫雜誌合計推算銷售金額增加13.4%，達到2706億日圓；電子書的漫畫市場增長31.9%，達3420億日圓，合計6126億日圓，首次突破6000億大關。此前，日本漫畫市場規模的巔峰是1995年的5864億日圓。

特別值得一提的是「鬼滅之刃」所帶來的社會現象，「鬼滅之刃」漫畫單行本的風潮擴展到其他漫畫，使得漫畫整體銷售都超過了上一年度水平；「鬼滅之刃」電影動畫也刷新了日本影史的票房紀錄。至於熱銷的作品類型，分析指出，可能是現實生活中因應新冠肺炎疫情的疲勞感的影響，使得以異世界為主題的作品特別受歡迎，電子書的原創作品表現也很搶眼。

另外，由於宅經濟需求上升，非法盜版網站的點擊也隨之上升，出版商和相關團體也著手強化因應措施。

日本 疫情 新冠肺炎

上一則

緬甸軍警又槍殺人民 至少3死20傷

延伸閱讀

學者曾示警：台灣鳳梨銷陸 品管愈來愈糟

學者曾示警：台灣鳳梨銷陸 品管愈來愈糟
電影「捍衛戰士」背章中華民國國旗遭棄 美海軍講話了

電影「捍衛戰士」背章中華民國國旗遭棄 美海軍講話了
日本富士按摩椅 年度回饋大甩賣

日本富士按摩椅 年度回饋大甩賣
濃眉大眼+艷麗紅唇 日本女性愛上「中華妝」

濃眉大眼+艷麗紅唇 日本女性愛上「中華妝」

熱門新聞

國際航空運輸協會的數位新冠通行證APP將在3月正式上線。（歐新社）

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

2021-02-23 18:41
圖為世衛團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯9日與中國專家組共同在武漢舉行記者會說明調查結果。美聯社

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

2021-02-23 11:27
德國總理梅克爾19日參加過G7視訊峰會後，在總理府開記者會。美聯社

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

2021-02-20 17:11
新加坡一名女子早晨在公園裡晨跑時，因雙耳戴著降噪耳機，沒有聽見樹木即將倒下的聲音，不慎遭到樹木壓倒致死。圖擷自海峽時報

沒聽見 ! 女戴降噪耳機晨跑 遭20公尺大樹壓倒致死

2021-02-21 09:53
英國外相拉布19日透露，他曾提議前往北京訪問，與中國外交部長王毅會晤，尋求在香港問題上展開合作。（美聯社）

英國後悔了？英外相欲訪中 談香港問題合作

2021-02-22 07:36
一名日本遠洋漁師掉了iPhone Pro，求路人撿到記得通知他一下，許多網友一看地點紛紛笑翻。(圖取自推特)

他PO手機定位照「求路人幫我撿」！ 驚動這國政府回應

2021-02-25 17:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立
紐約布魯克林8大道賭檔 非裔搶劫 華男1死3傷

紐約布魯克林8大道賭檔 非裔搶劫 華男1死3傷
吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
悲! 吳孟達母親今早才知道兒子病情

悲! 吳孟達母親今早才知道兒子病情