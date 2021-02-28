鬼滅+新冠宅經濟助攻 日本去年漫畫銷售衝破6000億日圓

人氣動漫「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」在日本電影院上映10天票房衝破百億。Getty Images

根據日本 全國出版協會、出版科學研究所25日發售的「出版月報」2月號，日本去年漫畫市場規模首度突破6000億日圓，達到6126億日圓（約57.4億美元），比前一年大增23.0%，創1978年開始統計以來最高紀錄。日媒分析，人氣漫畫「鬼滅之刃」爆紅，加上新冠肺炎疫情 宣布緊急狀態帶來的宅經濟效力，成為漫畫市場主要推動力。

日媒共同社等報導，據該研究所稱，紙本漫畫（單行本）和漫畫雜誌合計推算銷售金額增加13.4%，達到2706億日圓；電子書的漫畫市場增長31.9%，達3420億日圓，合計6126億日圓，首次突破6000億大關。此前，日本漫畫市場規模的巔峰是1995年的5864億日圓。

特別值得一提的是「鬼滅之刃」所帶來的社會現象，「鬼滅之刃」漫畫單行本的風潮擴展到其他漫畫，使得漫畫整體銷售都超過了上一年度水平；「鬼滅之刃」電影動畫也刷新了日本影史的票房紀錄。至於熱銷的作品類型，分析指出，可能是現實生活中因應新冠肺炎疫情的疲勞感的影響，使得以異世界為主題的作品特別受歡迎，電子書的原創作品表現也很搶眼。

另外，由於宅經濟需求上升，非法盜版網站的點擊也隨之上升，出版商和相關團體也著手強化因應措施。