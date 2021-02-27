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英國1970萬人接種疫苗 新增確診和染疫死亡雙降

中央社倫敦/羅馬27日綜合外電報導
英國境內總共有1970萬人已接種第一劑新冠疫苗。(美聯社)
英國境內總共有1970萬人已接種第一劑新冠疫苗。(美聯社)

今天公布的官方數據顯示，英國境內總共有1970萬人已接種第一劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，且新增確診和染疫死亡病例都較前一天減少。

英國今天通報，過去24小時新增7434人確診感染COVID-19，另有290人於確診28天內不治，均較前一天的8523例確診和345死減少。

目前英國內累計確診417萬519例，累計染疫病故12 萬2705例。英國染疫死亡病例高居歐洲之冠，全球排名第5，僅次於美國、巴西、墨西哥和印度。

另一疫情嚴重歐洲國家義大利，當局今天通報新冠病毒相關死亡新增280人，較昨天的253死增加，但新增確診感染1萬8916例，則較前一天的2萬499人染疫減少，累計確診攀升至290萬7825例。

目前義大利境內累計COVID-19相關死亡增至9萬7507例，排名歐洲第2高，僅次於英國，全球排名第6，僅次於美國、巴西、墨西哥、印度和英國。

義大利境內不包括加護病房的染疫住院病患今天為1萬8372人，較前一天的1萬8292人增加。加護病房收治的重症病患新增163人，較昨天的188人減少，總收治重症病患則從前一天的2194人攀升至2216人。

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