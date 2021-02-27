緬甸警方鎮壓示威者 傳一名婦女遇害

27日，緬甸警方在主要城市仰光等地大量出動，部署在經常爆發抗議的地點，並逮捕聚集中的民眾。(美聯社)

緬甸 政變後反軍方抗議愈演愈烈，路透社引述緬甸媒體報導，一名婦女在摩尼瓦鎮遭到警方射殺。

目擊者表示，警方今天在主要城市仰光等地大量出動，部署在經常爆發抗議的地點，並逮捕聚集中的民眾，若干採訪記者也被捕。

3家緬甸媒體報導，中部摩尼瓦鎮（Monwya）有一名婦女遭槍殺，記者目前尚無法就此事訪問到警方。

根據美聯社，社群媒體 廣傳摩尼瓦有名抗議民眾遭射殺，雖然真實性無法獨立證實，不過報導內容刊登照片與死者身分，可信度高，來自當地的報導另指出，共有數十名或更多民眾被捕。

稍早摩尼瓦鎮一名抗議者指出，警察 曾包圍一群民眾並發射強力水柱，「他們（指警方）對和平抗議民眾發射水柱，他們不該這樣對待民眾」。

仰光的目擊者表示，儘管警察出動，民眾仍上街高喊口號並唱歌，當警方衝向人群，發射催淚瓦斯和震撼彈並對空鳴槍時，民眾即四散跑進巷弄中。

目擊者和媒體報導，緬甸第2大城瓦城（Mandalay）與其他城鎮也出現了類似場面，包括南部的土瓦鎮（Dawei）。

軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）說，當局只動用了最小武力，但在數週來的動亂中，至少已有3人喪命。軍方則說，也有一名員警遇害。