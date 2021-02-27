印度富豪安巴尼擠下鍾睒睒 重返亞洲首富寶座

印度首富安巴尼（見圖）擠下農夫山泉創辦人鍾睒睒，重返亞洲首富寶座。美聯社

印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）擠下「農夫山泉 」創辦人鍾睒睒 ，重返亞洲首富寶座。

儘管過去一周股市激烈震盪，安巴尼執掌的信實工業集團相對不受影響，這家公司先前表示，會把煉油與化學事業分拆為獨立營運的部門。

但中國知名包裝飲用水品牌農夫山泉，過去一周崩跌20%，鍾睒睒的身價隨之縮水，比前一周觸及的高點蒸發220億美元 。根據彭博億萬富豪指數，截至2月27日，鍾睒睒身價為766億美元，低於安巴尼的799億美元。

過去兩年來，亞洲首富這個頭銜大多由安巴尼頂著，取代阿里巴巴集團創辦人馬雲。鍾睒睒憑藉旗下農夫山泉和萬泰生物這兩家公司的優異表現，躋身彭博億萬富豪排行榜，去年底更一舉從安巴尼手上奪走亞洲首富的寶座，到今年初甚至一度成為全球排行第六的富豪，連「股神」巴菲特都被他超車。

農夫山泉股價在1月登上高峰，比首度公開發行股票（IPO）的定價暴漲三倍有餘，當時消費者熱烈追捧消費類股。疫苗製造商萬泰生物的股價則一度飆漲3,757%。

但過去這一周港股和陸股在全球股市敬陪末座，農夫山泉回吐今年迄今的漲幅，萬泰生物也寫下歷來最大單月跌幅。

安巴尼則持續把事業重心從能源轉向科技和電商，他去年出售信實集團旗下數位和零售部門價值270億美元的股權，給Google和臉書這些投資人，這項交易使他的身價大增180億美元。

信實集團日前宣布的石化事業分拆案，將有助安巴尼吸引更多投資人，和加速對沙烏地阿拉伯推動一項計劃的售股案。這個石化事業去年度占信實集團營收比重高達60%。