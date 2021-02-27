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歐盟暫准雷傑納隆抗體藥物 抗疫新希望曾治川普

中央社／海牙26日綜合外電報導

歐盟藥品管理局今天暫時批准美國雷傑納隆藥廠（Regeneron Inc.）生產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）治療藥物，並表示，這種藥物可防患者病情加重。

法新社報導，美國前總統川普去年感染新型冠狀病毒之後，就曾使用此種合成抗體藥物。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）表示，初步結果顯示，使用REGN-COV2治療，可減少病患鼻子與咽喉的病毒數量，從而減少病患看診次數。

EMA發表聲明說：「本局論定...無需使用呼吸器以及很可能惡化成重症的Covid-19確診病患可使用REGN-COV2治療。」

EMA表示，REGN-COV2由兩種單株抗體casirivimab和imdevimab合成，使用方式是以點滴注射。

聲明中說，單株抗體是由實驗室仿造自人體自然抗體，其設計是將兩種單株抗體附著在冠狀病毒棘蛋白上的兩個不同位置，以阻止病毒進入人體細胞。

EMA表示，對這兩種抗體的批次審查自2月1日開始，目前仍在進行中，一旦審查完成，其結果將作為歐盟對REGN-COV2行銷授權的依據。

美國食品暨藥物管理局（FDA）去年11月批准REGN-COV2緊急使用，並已試驗性地用來治療川普。

此外，法國25日宣布，已經配送數千劑單株抗體藥物到各醫院；法國衛生部長維宏（Olivier Veran）表示，「這使我們的抗疫武器加強...新希望出現了」。

美國 歐盟 川普

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