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日本山林火災延燒逾百公頃 滅火進入關鍵時期

中央社／東京27日電
（NHK影片截圖）
（NHK影片截圖）

日本櫪木縣足利市山區21日發生火災後至今難以撲滅，到昨天為止已延燒逾百公頃，相關單位今天持續灌救。足利市長和泉聰說，目前已控制火勢，「這兩天就是關鍵時期」。

日本放送協會（NHK）報導，櫪木縣政府表示，足利市西宮町21日發生山林火災，到26日止已延燒約106公頃，消防單位持續徹夜灌救。

連續幾天協助滅火的自衛隊，今天依舊出動直升機從空中灌救。

●足利市政府對305家戶發避難勸告

足利市政府擔心火勢延燒到附近住宅區，到目前為止共對305個家戶發出避難勸告，並在市內開設3處避難所；不過，截至26日上午6時為止，僅有8個家戶共13人前往避難。

足利市政府表示，這場山林火災雖然沒有造成任何人員傷亡，但位於山中的木造神社建築全數燒毀。

足利市政府表示，雖然火勢延燒已受控制，但由於地方氣象台預測空氣乾燥的天氣型態仍將持續，到下週前可能都不會降下大雨。

櫪木縣當地媒體下野新聞報導，足利市目前已獲得櫪木縣及外縣市共14個消防局及消防本部逾百人前來支援。和泉聰說，目前已控制火勢，「這兩天就是關鍵時期」。

消防人員為防止火勢延燒進住宅區，已在7處地點設置「防火線」，各處地點都安排消防隊員持續噴水。

負責空中灌救任務的除了自衛隊外，還有宮城縣、茨城縣、埼玉縣、富山縣、東京消防廳及橫濱市消防局，都派遣防災直升機前來支援。

接下來在直升機確認安全無虞山區，將從地面派遣消防隊員入山徹底撲滅火源。和泉說，只要地面部隊28 日能入山，狀況應能好轉。

●消防人員疲於奔命嘆火勢難滅

每日新聞報導，這幾天來4度入山滅火的消防人員受訪說，「滅完一處火勢後，其他地方又傳出火勢，真的是沒完沒了」。

在現場負責噴水作業的足利市消防團第2分團團長本間貢，談到山林火災難以撲滅的理由說，「大量飛散的落葉很容易燃燒，所以到處都出現火星」。

本間第一次進入火場是在21日下午3時30分過後，接獲有人通報山區發生火災後，跟約30名團員前往現場的兩崖山；不過，當時抵達的山坡處並沒有看到火源，所以又轉往一開始確認發生火災的西宮町，到22日凌晨零時為止，一直都手握滅火水管。

本間等人23日清晨4時30分再度入山，在山裡面待了約5個半小時。當天因為強風影響，陸上自衛隊直升機空中灌救一度被迫中斷。

本間等人稍事休息後，23日傍晚再度進入火場，負責阻止火勢延燒到附近民宅，直到24日凌晨零時才確保周邊安全無虞。

本間和隊員們長時間進出山區，身心備感疲憊，面對陸上自衛隊直升機從上空投下一次水量就約5公噸，一旦不小心被波及，恐有受傷之虞。另外，消防隊員每次靠近火源噴水後，都必須暫時後退，本間說，山勢陡峭，這樣來回移動腳都踵了。

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