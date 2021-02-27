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聯合國中國代表：正與緬甸接觸溝通 推動局勢降溫

中央社／台北27日電
抗議緬甸軍方政變的民眾27日上街示威，要求釋放翁山蘇姬。（歐新社）
抗議緬甸軍方政變的民眾27日上街示威，要求釋放翁山蘇姬。（歐新社）

第75屆聯合國大會當地時間26日舉行非正式會議討論緬甸局勢。中國常駐聯合國代表張軍表示，中方正與緬甸相關各方接觸溝通，推動局勢緩和降溫，早日恢復正常。

央視報導，張軍表示，中國和緬甸是友好鄰邦，中方一直十分關注緬甸局勢的發展。中方希望緬甸各方從國家民族的根本和長遠利益出發，在憲法和法律框架下通過對話協商，妥善處理分歧，維護政治和社會穩定，以和平方式解決出現的問題，繼續有序推進國內民主轉型進程。

張軍說，當前形勢下，各方都應保持冷靜克制，不要做激化矛盾、升級緊張的事情，不要使用暴力，防止出現大規模流血事件。中方正與緬甸相關各方進行接觸溝通，推動局勢緩和降溫，早日恢復正常。

張軍表示，緬甸國內發生的事情本質上是緬甸內政。國際社會應當在尊重緬甸主權、政治獨立、領土完整和國家統一的前提下，幫助緬甸相關各方按照緬甸人民意願和利益開展對話與和解。國際社會發出的聲音、採取的措施應有助於緬甸各方彌合分歧、解決問題，避免激化矛盾，使局勢進一步複雜化。

張軍還說，中方支持東南亞國協以「東協方式」就緩和緬甸當前事態發揮積極作用。東協國家正在討論舉行非正式特別外長會，期待有關會議能在協商一致的基礎上儘快舉行。中方也支持聯合國特使柏其納（Christine Schraner Burgener）繼續斡旋調解工作。

緬甸軍方2月1日發動政變，歷來對緬甸極有影響力的中國沒有明確的表態，始終呼籲各方保持克制妥善處理分歧，卻又在聯合國擋下針對緬甸軍方的譴責。這使中國暗助緬甸軍方的傳言在緬甸抗議民眾中間流傳，中國大使館還為此發聲明澄清。

緬甸 中國 聯合國

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