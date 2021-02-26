時機敏感！拜登下令空襲親伊朗團體後 以色列船爆炸

貨船太陽神光芒號（MV Helios Ray）。（取材自marinetraffic.com）

海事安全組織與船東今天表示，一艘從沙烏地阿拉伯前往新加坡 的以色列 貨船在阿曼灣（Gulf of Oman）發生爆炸事件，但沒有船員傷亡。

法新社報導，海事安全公司Dryad Global表示，貨船太陽神光芒號（MV Helios Ray）「在阿曼灣遭遇爆炸事件」。據了解，此船從沙烏地東部省（Eastern Province）港市達曼（Dammam）駛往新加坡，昨天在阿曼西北方海域發生爆炸。

Dryad Global還說，這艘貨船是在英屬曼島（Isle of Man）註冊的以色列公司HELIOS Ltd所有。

船東是以色列商人溫加爾（Rami Ungar），他在聲明中向以色列國營電視台Kan證實發生爆炸，並說此事造成一些地方受損。

根據Kan報導，他說這起事故炸出兩個直徑約1.5公尺的洞，但沒有詳述細節。他還說：「不過我們還不清楚是否是飛彈或附在船上的水雷造成。」

「我們不知道這起事故是否與伊朗 和美國關係緊張有關，還是因為船東是以色列人。」

溫加爾表示，沒有船員傷亡，引擎也未受損。Kan報導說，船隻將汽車從沙烏地的達曼運往新加坡途中發生爆炸。

Dryad Global說，這艘船似乎是要返回始航港。但根據Kan報導，溫加爾說船是要往阿拉伯聯合大公國，預定明天上午抵達接受檢查。

船舶追蹤服務網站Marine Traffic表示，這艘巴哈馬籍的船隻在24日離開沙烏地的達曼，預定下週抵達新加坡。

Dryad Global表示，伊朗可能是這起爆炸案幕後黑手，指出以色列和伊朗關係依舊緊張，「尤其鑒於有愈來愈多伊朗和（美國）拜登政府和解跡象」。

拜登就任美國總統以來，昨天首度對與伊朗有掛鉤的團體採取軍事行動，美軍在敘利亞東部對親伊朗武裝團體使用的設施發動空襲，以回應美軍駐伊拉克據點最近遭火箭攻擊。

「以色列時報」網站報導，以色列官員今天表示，以色列樂見美國的空襲行動。