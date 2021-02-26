開曼群島與摩洛哥等4地 列入恐怖主義金流灰名單

監督恐怖主義活動資金來源的國際機構「防制洗錢金融行動小組」今天宣布，將開曼群島、摩洛哥、塞內加爾和布吉納法索4地列入觀察「灰名單」，代表對當地金流將加強監督。

「防制洗錢金融行動小組」（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF）主席普萊耶（Marcus Pleyer）表示，北韓 和伊朗 依舊是列入黑名單的唯二國家；如今灰名單則有19個國家或地區，這些地方未完全符合國際間對抗恐怖主義資助和洗錢的規定。

美聯社報導，防制洗錢金融行動小組成員有37個國家，以及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）和波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）這2個區域聯盟。

「華爾街 日報」報導，防制洗錢金融行動小組在報告中指出，新列入灰名單的國家或地區缺失各不同，但主要包括是否全面保留實質受益人（beneficial ownership）所有相關資料，以及是否有必要擴大政府金融情治單位運作範圍。

其中開曼群島（Cayman Islands）被點名有必要祭出有效的行政懲罰，並加強行動來對抗涉及違法洗錢的實體，以及針對無法及時提供正確的實質受益人資料予以適當處罰。

普萊耶在視訊記者會上表示：「開曼群島是重要金融中心。我們希望有較高風險的國家能針對這些風險採取同等的因應措施。」

普萊耶還點名摩洛哥必須強化金融情治單位，因為這是「對抗洗錢的核心當局之一」。