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緬甸新選委會：軍方已掌權 2020大選無效

中央社曼谷26日專電
圖為在緬甸第二大城瓦城舉行的遊行中，醫科學生高舉了翁山蘇姬的圖像。美聯社
圖為在緬甸第二大城瓦城舉行的遊行中，醫科學生高舉了翁山蘇姬的圖像。美聯社

緬甸軍方月初發動政變，聲稱2020大選有舞弊之嫌。軍方指派的選舉委員會今天和多個政黨領袖開會，選委會主席登梭在會上說，由於軍方已掌權，2020年選舉結果自動宣告無效。

緬甸軍方1日發動政變，逮捕國務資政、緬甸實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖。

全國民主聯盟在2020年國會大選獲勝，但軍方聲稱有選舉舞弊之嫌，獨立媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）報導，選舉委員會今天在首都奈比多（Naypyidaw ）和多個主要政黨舉行會議，會中宣布2020大選無效。

全國民主聯盟和撣族民主聯盟（Shan National League for Democracy）都杯葛這場會議，但和軍方關係良好的聯邦團結發展黨（Union Solidarity and Development Party）及多個來自少數民族邦如若開邦（Rakhine）和克欽邦（Kachin）的政黨都參與會議。

緬甸國大黨（National Congress Party）主席光苗塔（Kaung Myat Htut）透露，登梭（Thein Soe）在會議中告訴各政黨領袖，由於軍方已經掌權，2020年的選舉結果就自動宣告無效。

有些政黨領袖在會中表示由於選舉有舞弊，選委會應該要解散全國民主聯盟，並想辦法解決目前全國因為政變而起的示威抗議。光苗塔說，登梭在會中表示會把這些意見傳達給軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）。

一位不願具名的選委會官員說，登記在案的98個政黨中有53個參加今天的會議。

緬甸 翁山蘇姬

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