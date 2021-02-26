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梅根「洗腦」哈利？威廉、凱特對歐普拉的訪問緊張害怕

記者蘇詠智／即時報導
威廉（左起）、哈利、梅根與凱特，固然在某些事上立場不同，卻還沒有撕破臉。圖／路透資料照片
威廉（左起）、哈利、梅根與凱特，固然在某些事上立場不同，卻還沒有撕破臉。圖／路透資料照片

英國哈利王子與妻子梅根接受演藝圈大姐大歐普拉的獨家專訪，將首度談到家人間的不和，還未播出已引起各方高度矚目，更在英國掀起話題，雖然英國民眾秉持一貫對梅根的厭惡，在民調訪問時有半數受訪者表示無意收看，電視台的反應卻很真實，播映權搶翻天。

對於梅根和哈利這陣子與英國皇室再度公開交鋒，英國媒體多半往「對伊莉莎白二世女王不敬」或是「想要自由又不肯放棄皇室頭銜帶來的關係」等等負面方向處理，讓哈利宛若箭靶、梅根更成公敵，哈利索性在日前上了在美國發展順利的英國男星詹姆斯柯登節目，明白表示就是英國那些充滿惡意的媒體，逼得他和梅根不得不出走。

訪問畫面一播出，馬上又引起英國媒體的反彈，晨間電視節目邀請皇室攝影師亞瑟愛德華接受訪問，亞瑟反問哈利到底覺得媒體哪裡有惡意？他自認根本沒有，大家都像以前一樣跟他友善相處，是他自己在娶妻之後與所有人都疏遠了。還表示他沒遇上梅根前，對所有人都很關心、是個好接近的好人，然而一碰上梅根，先是不讓大家見梅根，又逐漸跟媒體保持距離，連他的哥哥威廉都不會這麼做，威廉當初決定要娶凱特，也是照常讓凱特跟媒體接觸，並沒有要刻意保護凱特。言下之意，哈利會從親切變得有距離、甚至和媒體針鋒相對，都是被梅根「洗腦」的結果。

哈利（左）與威廉之間雖有裂痕，兩人並沒有不願彌補。圖／路透資料照片
哈利（左）與威廉之間雖有裂痕，兩人並沒有不願彌補。圖／路透資料照片

可是英國八卦小報專愛攻擊梅根，卻也是不爭的事實。連日來大家努力帶風向，營造「梅根可能要給皇室難看」的氣氛，「US」雜誌都指威廉、凱特其實對她和哈利要在歐普拉節目上講什麼非常緊張、害怕，尤其威廉與哈利的爺爺—99歲的菲利普親王，近日還因身體有恙在住院，老人家若是一被刺激到，很怕會有不好的影響。

然而這一切恐怕是多心，「US」也引述另一消息來源表示，梅根與哈利根本不會在節目裡批評威廉與凱特，因為他們也並不想讓彼此鬧得更不可開交，儘管在事業的道路上分道揚鑣，情感上依舊是家人，哈利與梅根還是想有機會修補與威廉的關係，威廉與凱特真的不用太憂慮，梅根會提到的是自己和父親及同父異母兄姊們的難解心結，火力應該是射向他們。

「王冠」對於黛安娜與查爾斯婚姻的描述，令英皇室無法忍受，哈利王子卻覺得不會不舒服...
「王冠」對於黛安娜與查爾斯婚姻的描述，令英皇室無法忍受，哈利王子卻覺得不會不舒服，表示不完全是事實。圖／摘自Netflix

哈利接受詹姆斯柯登訪問時的另一重點，提到了情節中對於他父母婚姻有灑狗血描述的Netflix英國劇集「王冠」，之前讓皇室三番兩次派人出來想滅火，要求Netflix強調情節是虛構，深怕未來國王查爾斯的形象受損。對此，哈利表示自己覺得沒啥不舒服，該劇就是虛構的內容，「不完全是事實」，然而詹姆斯追問到底那些部分與事實相符，哈利卻不給詳細的答案。

哈利認為被英國媒體惡意對待，不得不和梅根出走，媒體卻暗指梅根影響他的看法。圖／路...
哈利認為被英國媒體惡意對待，不得不和梅根出走，媒體卻暗指梅根影響他的看法。圖／路透資料照片

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