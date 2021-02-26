德國人嫌棄AZ疫苗 到貨堆積如山卻喊疫苗不夠

AZ疫苗。美聯社

許多德國 人今年初還抱怨疫苗 短缺讓他們難以擺脫沉重的封城與社交限制，短短幾周後現卻在抱怨沒拿到心儀的疫苗。由於被視為次等貨，上百萬劑已到貨的AZ疫苗在德國乏人問津。

世界各國都急於施打新型冠狀病毒疫苗，許多拿不到疫苗的國家更是望眼欲穿，但據地方衛生官員表示，德國人因只鍾情自家生技公司BioNTech與美國輝瑞 大藥廠（Pfizer）研發的疫苗，使得英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗堆積如山。

「紐約時報」報導，官員表示包括醫護在內的許多德國人不是設法躲掉就是拒絕接種AZ疫苗，覺得AZ疫苗效果不比輝瑞&BNT疫苗。結果就如公衛機構「羅伯特‧科赫研究所」（RKI）所蒐集數據，首批145萬劑AZ疫苗抵達德國兩周以來，只接種了27萬986劑。

53歲的布萊登（Michael Breiden）是德國西部的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）一間精神醫院的夜班護理師，他說：「問題在於疫苗佼佼者裡有我們德國製的產品，但我們卻拿不到。」布萊登表示他還是想打輝瑞&BNT疫苗，但若要更快達到免疫，也只好接受AZ疫苗。

德國媒體幾周以來滿是對AZ疫苗的負面新聞，因AZ 疫苗的保護力遜於輝瑞&BNT疫苗而稱其為「次等貨」，加上不斷有接種後副作用的報導，助長德國人拒絕AZ疫苗之風。

紐時指出，雖然臨床試驗結果顯示輝瑞&BNT疫苗的保護力在95%，高於AZ疫苗的60%-90%之間（取決於接種間隔等因素），但疫苗間很難直接這樣來比，除非它們是在同一試驗裡並採取完全一樣的標準；許多公衛教授也表示，有鑑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情構成健康風險，不管哪種疫苗先接種就對了。

柏林的牙科醫師科赫（Lisa Koch）表示，她對自己辦公室裡有超多年輕同事表明不願接種感到訝異，儘管這些人的工作是一天有好幾小時要面對無法戴口罩的病患，全辦公室裡只有3名牙醫和另一職員同意接種。

科赫說拒絕接種者大多是20幾與30幾歲的同事，「他們覺得AZ疫苗不安全也沒效，甚至可能有害人體。他們都較年輕，也可能因此覺得不需要接種」。

柏林警察工會發言人伊恩佐（Benjamin Jendro）表示，柏林的員警先前一直向地方衛生當局爭取接種疫苗未果，但本周因為有一堆沒人用的AZ疫苗，他們被分到2萬4000劑。

他說：「就因為沒人想打AZ疫苗，突然間他們告訴我們可以打了，但拿別人不要的來給員警，許多同仁覺得很受傷也是可以理解的事。」