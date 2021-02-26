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德國人嫌棄AZ疫苗 到貨堆積如山卻喊疫苗不夠

中央社／柏林25日電
AZ疫苗。美聯社
AZ疫苗。美聯社

許多德國人今年初還抱怨疫苗短缺讓他們難以擺脫沉重的封城與社交限制，短短幾周後現卻在抱怨沒拿到心儀的疫苗。由於被視為次等貨，上百萬劑已到貨的AZ疫苗在德國乏人問津。

世界各國都急於施打新型冠狀病毒疫苗，許多拿不到疫苗的國家更是望眼欲穿，但據地方衛生官員表示，德國人因只鍾情自家生技公司BioNTech與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）研發的疫苗，使得英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗堆積如山。

「紐約時報」報導，官員表示包括醫護在內的許多德國人不是設法躲掉就是拒絕接種AZ疫苗，覺得AZ疫苗效果不比輝瑞&BNT疫苗。結果就如公衛機構「羅伯特‧科赫研究所」（RKI）所蒐集數據，首批145萬劑AZ疫苗抵達德國兩周以來，只接種了27萬986劑。

53歲的布萊登（Michael Breiden）是德國西部的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）一間精神醫院的夜班護理師，他說：「問題在於疫苗佼佼者裡有我們德國製的產品，但我們卻拿不到。」布萊登表示他還是想打輝瑞&BNT疫苗，但若要更快達到免疫，也只好接受AZ疫苗。

德國媒體幾周以來滿是對AZ疫苗的負面新聞，因AZ 疫苗的保護力遜於輝瑞&BNT疫苗而稱其為「次等貨」，加上不斷有接種後副作用的報導，助長德國人拒絕AZ疫苗之風。

紐時指出，雖然臨床試驗結果顯示輝瑞&BNT疫苗的保護力在95%，高於AZ疫苗的60%-90%之間（取決於接種間隔等因素），但疫苗間很難直接這樣來比，除非它們是在同一試驗裡並採取完全一樣的標準；許多公衛教授也表示，有鑑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情構成健康風險，不管哪種疫苗先接種就對了。

柏林的牙科醫師科赫（Lisa Koch）表示，她對自己辦公室裡有超多年輕同事表明不願接種感到訝異，儘管這些人的工作是一天有好幾小時要面對無法戴口罩的病患，全辦公室裡只有3名牙醫和另一職員同意接種。

科赫說拒絕接種者大多是20幾與30幾歲的同事，「他們覺得AZ疫苗不安全也沒效，甚至可能有害人體。他們都較年輕，也可能因此覺得不需要接種」。

柏林警察工會發言人伊恩佐（Benjamin Jendro）表示，柏林的員警先前一直向地方衛生當局爭取接種疫苗未果，但本周因為有一堆沒人用的AZ疫苗，他們被分到2萬4000劑。

他說：「就因為沒人想打AZ疫苗，突然間他們告訴我們可以打了，但拿別人不要的來給員警，許多同仁覺得很受傷也是可以理解的事。」

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