英女王分享接種疫苗：一點也不痛 感覺受到保護

英國女王伊麗莎白二世分享接種新冠疫苗的經驗，表示「一點也不痛」，呼籲民眾勇於接種。(截自BBC)

英國 女王伊麗莎白二世分享接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 的經驗，表示「一點也不痛」，呼籲民眾勇於接種。

94歲的女王和99歲的夫婿菲立浦親王今年1月接種了疫苗第一劑。英國廣播公司（BBC）報導，女王23日在視訊會議 中分享了這段經驗。

女王與英格蘭、蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭地區疫苗接種計畫的衛生單位領導人視訊，被問到接種疫苗的體驗，她笑著說：「嗯，就我的經驗，接種疫苗沒有害處。過程挺快速，許多民眾都寄信給我，驚訝於接種疫苗竟然這麼簡單。一點也不痛。」

女王表示，接種疫苗後，她感覺受到保護。她也表示，她理解對某些人而言，接種疫苗可能有困難，但她呼籲每個人「多想想他人，不要只想著自己」。

主管疫苗部署的英國衛生部政務次長查哈威（Nadhim Zahawi）表示，數據顯示有11%至15%民眾仍對接種疫苗感到遲疑，非裔與少數族裔民眾尤其有這種傾向。

英國國民保健署（NHS）主管疫苗計畫的勞森（Emily Lawson）表示，女王分享接種疫苗的經驗談，對於「建立民眾對疫苗計畫的信心非常重要」。

她表示：「我們希望每位民眾在接到通知時，都有信心去接種。」

根據最新數據，英國在過去24小時新增9985人確診，有323人在確診28天內病故，接種第一劑疫苗的人數突破1800萬人。這代表英國大約每3名成年人就有1人已經接種疫苗。

除了英國女王夫婦之外，查爾斯王子與妻子卡蜜拉也已經接種第一劑疫苗。